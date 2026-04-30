Se alistan trabajadores de Formatur para el desfile este Primero de Mayo (+Audio)

Los trabajadores de la Hotelería y el Turismo en Villa Clara (Formatur) se alistan para desfilar este 1 de mayo, con el compromiso de llevar resultados a la plaza del Che y su destacamento de refuerzo al centro de Cuba.

La Máster Arelys Águila Acevedo, directora del centro, explicó que este colectivo, merecedor de la bandera de Vanguardia Nacional este 2026, está comprometido con la excelencia docente y científica, apuesta por la garantía de una formación integral y humanista de sus estudiantes.

Águila Acevedo explicó, además, que para honrar la fecha, el colectivo organizó jornadas de limpieza y embellecimiento, matutinos especiales que evidencian la historia del movimiento obrero, donaciones a hogares de ancianos y al centro de deambulantes, así como la actualización de sus proyectos a tono con la eficiencia en la innovación y la formación turística.

Este colectivo del centro del país reafirma que la efemérides será también un escenario para ratificar el aporte de los trabajadores a la recuperación del sector turístico villaclareño, para apoyar a la Revolución y para pedir el cese del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

«Además de banderas y consignas apostaremos por la mejora de los programas de capacitación para elevar la calidad del servicio turístico en la región central de Cuba», aseguró la especialista.