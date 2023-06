Salvar el medio ambiente: para que mañana no sea demasiado tarde (+Audio)

Hoy más que nunca están vigentes las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro en 1992, cuando dijo premonitoriamente: «Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre». Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo.

Este año el llamado que convoca la efeméride está dirigido a la campaña internacional contra la contaminación, un problema que lacera a la humanidad, y de manera especial, la contaminación por plástico.

Cada año llegan a los océanos unos 11 millones de toneladas de residuos plásticos y, por consiguiente, más de 800 especies marinas y costeras se ven afectadas por esta contaminación.

Crecen los desechos sólidos en todas partes, que inundan las calles y barrios de cualquier pueblo o ciudad. También los desechos líquidos se vierten en mares, ríos, cuencas hidrográficas. Hay que revertir esta problemática. Es preciso también reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pensar qué mundo le vamos a entregar a las generaciones futuras.

En la Cumbre de Río Fidel convocaba: «Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre».

Más que nunca se impone la acción de gobiernos, y de toda la ciudadanía en una conciencia medioambientalista, para implementar medidas que cambien la actual situación que sobrecoge, además del llamado a una economía circular, que implica reutilizar todos los desechos y volverles a dar utilidad práctica y hacer nuevas producciones, con lo cual se cuida la biodiversidad y la salud humana, a la vez que se ahorrarían cuantiosas sumas de dinero en nuevas inversiones; y sobre todo, salvaríamos entre todas y todos, este planeta azul que es la casa grande de los seres humanos.

En Cuba, la fecha también se dedica a honrar a la Dra. Rosa Elena Simeón, una prominente investigadora, eterna titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y quien dedicó toda su vida al desarrollo científico de la isla y a fomentar una cultura medioambiental.

Hablamos no sólo de presente, hablamos sobre todo de futuro, de entregar a las generaciones del mañana un mundo más limpio, donde el azul del cielo y los mares, el canto de las aves y el verde de los árboles sean un modo de existir y de ser más plenos.

Por eso este día regresamos otra vez al legado de Fidel: «¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo».

Que sea entonces, este Día Mundial del Medio Ambiente, un S.O.S por el futuro, para que mañana no sea demasiado tarde.