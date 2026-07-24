Salvador Valdés Mesa recorre obras de impacto socioeconómico en la Villa Blanca (+Fotos)

La visita incluyó los complejos Villa Mar y Villa Blanca, espacios que abrieron sus puertas para el disfrute de las familias, en especial de los más pequeños, gracias al trabajo articulado entre entidades estatales y formas de gestión no estatal.

En cada lugar, el vicepresidente se interesó por las alternativas puestas en marcha para no perder el buen gusto ni las ganas de hacer, aun en las condiciones actuales.

«Hay que trabajar con cultura del detalle en nuevas obras como estas», exhortó Valdés Mesa a los presentes, al tiempo que reconoció el esfuerzo colectivo que hace posible la recuperación de los servicios.

Una parada especial del periplo fue la inauguración de los remozados locales de la primaria Fructuoso Rodríguez Pérez, edificio que en el pasado fue un cuartel de la tiranía y que, como definiera Fidel Castro en el programa del Moncada, se convirtió en escuela.

Docentes, alumnos y familiares acompañaron al vicepresidente en el recorrido por las instalaciones, que lucen una excelente terminación gracias al trabajo de la Empresa Constructora de Obras para el Turismo (ECOT), de Cayo Santa María.

Valdés Mesa conversó con los pioneros, visitó la nueva cancha deportiva y subrayó la importancia de cuidar lo alcanzado y seguir transformando cada espacio en beneficio de la comunidad.

En el centro de la ciudad, el Vicepresidente llegó hasta el restaurante San Pascual, un local ambientado con alegorías a la cultura y leyendas marineras, que abrió sus puertas este viernes gracias a la alianza entre la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía y la Empresa Pesquera Industrial (EPICA) de Caibarién, una de las articulaciones con mayor repercusión en el entramado productivo y comercial del municipio.

Allí conoció detalles sobre las ofertas, horarios y proyecciones del establecimiento, que se suma a las opciones gastronómicas y recreativas del territorio.

El recorrido incluyó también instalaciones de la playa Mar Azul y el Centro Recreativo Rumbos, donde se constató el ambiente de celebración que vive el municipio sede de las conmemoraciones centrales por el 26 de Julio.

En cada lugar, el diálogo con trabajadores y pobladores reflejó el espíritu de una fecha que, en Caibarién, trasciende lo simbólico y se vuelve acción transformadora, con impacto directo en la economía local y el bienestar de su gente.