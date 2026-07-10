Reportan nueva caída total del Sistema Eléctrico Nacional

El reporte oficial precisa que el colapso ocurrió en medio de una situación energética crítica que ya mantenía al país con severas afectaciones. Desde el primer momento, se activaron todos los protocolos de contingencia para priorizar el restablecimiento del servicio en los centros vitales del país.

Esta nueva caída se produce en el escenario más complejo de los últimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la UNE 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no se encontraban operativas por averías o trabajos de mantenimiento, mientras que la generación distribuida (motores de diésel y fueloil) permanece prácticamente paralizadas por la falta de combustible.

A las 15:55 se produjo un fallo en la línea de 220 kV de Santa Clara a Sancti Spíritus, lo que provocó la división del Sistema Electroenergético Nacional, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del SEN. En conjunto, esto tuvo como resultado la desconexión total a las 16:30.

Activados inmediatamente protocolos para restablecer el Sistema. GUITERAS, Nuevitas 6 y Céspedes 4 en condiciones de iniciar arranque tan pronto reciban energía.