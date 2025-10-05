CMHW
Reportan estado de lesionados tras accidente en Villa Clara 
Foto del autor.

Reportan estado de lesionados tras accidente en Villa Clara 

Henry Omar Pérez Yera

Domingo, 05 Octubre 2025 08:24

Se lamenta el fallecimiento del ciudadano Adalberto Armas Hernández, de 37 años de edad, natural de Vueltas, en el municipio de Camajuaní.

De los 10 lesionados reportados a raíz del accidente, siete necesitaron hospitalización; según el parte médico, uno de ellos presenta traumatismo cráneo encefálico severo y está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Los pacientes con diagnóstico de politraumatismos evolucionan favorablemente, se espera que en los próximos días algunos  puedan ser dados de alta y continuar su recuperación de forma ambulatoria.

Tres de los involucrados en el accidente no necesitaron ser hospitalizados, explicó el doctor Yandry Alfonso Chang, director de asistencia médica y medicamentos de la dirección general de salud en Villa Clara. 

La doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de salud en Villa Clara, declaró a la Agencia Cubana de Noticias: "Nuestro equipo está trabajando incansablemente para garantizar la atención a los lesionados; estamos monitoreando de cerca su evolución y brindando todo el apoyo necesario a sus familiares".

Lamentamos el fallecimiento de una persona y trasladamos nuestro sentido pésame a sus familiares, agregó. 

El suceso tuvo lugar en la carretera La Moza, en el municipio de Manicaragua, cuando colisionaron un vehículo Polski particular y una ambulancia de la Empresa Militar Industrial Ernesto Che Guevara, de La Campana.