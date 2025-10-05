Reportan estado de lesionados tras accidente en Villa Clara 

De los 10 lesionados reportados a raíz del accidente, siete necesitaron hospitalización; según el parte médico, uno de ellos presenta traumatismo cráneo encefálico severo y está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los pacientes con diagnóstico de politraumatismos evolucionan favorablemente, se espera que en los próximos días algunos puedan ser dados de alta y continuar su recuperación de forma ambulatoria.

Tres de los involucrados en el accidente no necesitaron ser hospitalizados, explicó el doctor Yandry Alfonso Chang, director de asistencia médica y medicamentos de la dirección general de salud en Villa Clara.

La doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de salud en Villa Clara, declaró a la Agencia Cubana de Noticias: "Nuestro equipo está trabajando incansablemente para garantizar la atención a los lesionados; estamos monitoreando de cerca su evolución y brindando todo el apoyo necesario a sus familiares".

Lamentamos el fallecimiento de una persona y trasladamos nuestro sentido pésame a sus familiares, agregó.

El suceso tuvo lugar en la carretera La Moza, en el municipio de Manicaragua, cuando colisionaron un vehículo Polski particular y una ambulancia de la Empresa Militar Industrial Ernesto Che Guevara, de La Campana.