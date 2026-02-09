Rehabilitan en Villa Clara viales de interés nacional y provincial

Como una muestra de que en medio de las difíciles y complejas circunstancias en las que se desenvuelve el país, se puede avanzar en diferentes tareas, en Villa Clara han sido reparadas decenas de kilómetros de viales que se encontraban en muy mal estado, con lo cual se facilita la transportación de pasajeros y recursos para la economía.

Tal esfuerzo, se corresponde con la voluntad de las autoridades del territorio de mejorar el pésimo estado de las carreteras de la provincia, incluyendo algunas de interés para la nación, como la Autopista Nacional, por la que transitan a diario cientos de vehículos y personas hacia distintos destinos.

Pedro Julio González León, director provincial de Vialidad, explicó que desde 2019 no se emprendía una labor tan abarcadora como esa, para lo cual fue necesaria la rehabilitación de las plantas de asfalto con que cuenta el territorio, la disposición de los áridos y la estricta planificación de los portadores energéticos, sin los cuales sería imposible acometer la encomienda. Para que se tenga una idea de la magnitud de lo realizado, muy lejos aún de las necesidades reales de la provincia, baste decir que en total fueron producidas y utilizadas en la pavimentación y el bacheo de varias vías, cerca de 28 000 toneladas de mezcla asfáltica, sin contar las casi 5 000 que se utilizaron en reparar viales de interés del Gobierno en la provincia. Entre las arterias beneficiadas, figura el pedraplén Caibarién-Cayo Santa María, en el que también se acometió la reparación de varios puentes; el vial turístico; diversos tramos de la Autopista Nacional, que incluyó la corrección de varios huecos muy peligrosos para la circulación; distintas arterias de Santa Clara y de la Carretera Central en el tramo Santo Domingo-Manacas, explicó el directivo.

Además, también se favorecieron las carreteras Jibacoa-Topes de Collantes, Placetas-Fomento; Ranchuelo-San Juan de los Yeras; tramos del circuito norte y viales pertenecientes a los municipios de Encrucijada, Camajuaní y Caibarién, entre otros, especificó Pedro Julio González.

Para el año en curso, el programa, llevado a cabo por la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (Ecoing 25) y la Industria de Producción Local de Materiales (Plomat), y que tan favorable impacto ha causado en la población, incluye la producción de unas 42 000 toneladas de asfalto caliente, con lo cual se podrá dar un nuevo impulso a esta tarea de vital importancia para el país.