Regla Dayamí, del Condado a la Villa Blanca (+Audio)

No nació en Lajas contrario a lo que puedan pensar, ni siquiera en Cienfuegos. Es santaclareña de pura cepa, oriunda del Condado, criada entre las calles Síndico y Roble. Tampoco destacó en el ámbito musical, aunque corra por su sangre el son montuno. Sus habilidades están alejadas del arte, “me gustaba bailar, cantar, recitar, pero hace mucho tiempo que no hago nada de eso”.

Las responsabilidades desde joven permearon sus intereses. “Desde primaria y secundaria básica era jefa de colectivo. Luego comencé en el preuniversitario y me vinculé al secretariado provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Inicié un técnico medio en programación para máquinas computadoras y destaqué en todas las tareas educacionales. Por eso, la Comisión de Ingreso de Villa Clara me otorgaron de manera excepcional una beca”.

“Recuerdo a José Luis García Cuevas, el entonces rector de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, quien tuvo la paciencia de visitar conmigo casi todas las Facultades de la UCLV para elegir una carrera, finalmente me decidí por Economía”.

¿Cómo pasa de la contabilidad y las finanzas al sector turístico?

“Empecé como alumna ayudante y adiestrada a trabajar junto al Dr. Carlos Martínez y la Dra. Katy Herrera en todo el esquema de dirección y doctorado. Me adentré en el mundo del turismo y llegué a la conclusión de que nunca trabajaría ahí, porque es un ritmo muy agitado y exigente”.

Versa un refrán antiquísimo, al que no quiere caldo, se le dan tres tazas. “Después de graduarme con una tesis sobre el pensamiento económico agrario de Ernesto Che Guevara, me proponen una plaza laboral como especialista en el Complejo Hotelero “Los Caneyes”, no me interesaba la oferta, pero mis profesores insistieron para que aceptara”.

Los cargos de dirección que en la actualidad posees demandan tiempo y disposición, ¿qué tan complejo resulta?

He tenido trabajos retadores, pero no imposibles. Se debe en gran parte a la familia que tengo, mi madre ha sido un pilar fundamental, me aportan espiritualmente de forma constante. Lejos de frenarme, me dicen: ´palante que nosotros estamos aquí´. Incluso, mi hijo padece de epilepsia y siempre asisto a todos los espacios importantes para él, sin que esto intervenga en mi productividad.

Ahora, ¿de pilonga a cangrejera?

Por tercera vez soy candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la séptima legislatura salí miembro del Consejo de Estado, era de las más jóvenes, con 35 años. Y ahora estoy vinculada a Caibarién por la candidatura, es un territorio que estoy conociendo a fondo. Me siento una cangrejera más”.

“Caibarién es de los diez municipios con una mirada especial a nivel de país con un grupo de intervenciones a nivel económico y social. Por ende, no solo existe interés en el turismo, las zonas rurales o periféricas son prioritarias porque la idea es garantizar la calidad de vida de los habitantes. Se empezaron las labores en el mejoramiento de los viales. Se debe solucionar los atrasos en la construcción y reparación de viviendas, potenciar la comercialización del pescado, no se concibe que en una zona costera no esté disponible este producto, también reparar las acometidas de las aguas albañales, entre otras cosas”.

Regla Dayamí Armenteros Mesa es la delegada del Ministerio del Turismo en Villa Clara, en sus espaldas carga la responsabilidad del tercer destino turístico de Cuba. Menciona las 12 mil 883 habitaciones de los Cayos de Caibarién como uno de los tantos datos que debe dominar, habla de las características geográficas, los proyectos y aspiraciones, con la motivación de quien desea construir e innovar.

“Lo único que quiero es tener vida para seguir aportando, haciendo, contribuyendo…”