Recorren máximas autoridades villaclareñas polo productivo Valle del Yabú

Continuar la recuperación de sus producciones, lograr impactar mucho más con sus frutos en mercados y ferias agropecuarias, constituye la prioridad ahora, subrayó la secretaria.

«Nuestra agricultura tiene que avanzar mucho más en el cambio de matriz energética, en esa dirección estamos trabajado muy duro en Villa Clara, dijo Sánchez Armas, en la finca de Yunier, el reconocido productor de frijoles santaclareño que ahora apuesta por incrementar sus parcelas.

«Estamos poniendo todos nuestros recursos directo al productor en los campos, eso forma parte de la estrategia de recuperación, explicó Ariel López Martínez, director general de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, al tiempo que aseguró que en estos momentos, laboran en las atenciones culturales en más de 50 hectáreas de granos, también plátano FHIA 04, así como boniato y yuca y otras viandas.

El polo productivo Valle del Yabú cuenta con 2 mil 154 hectáreas dedicadas a cultivos varios e integradas en las diversas formas productivas que funcionan en la agricultura cubana actualmente, aunque potenciar la estatal, ha sido determinante.

Alcanzar rendimientos agropecuarios sostenidos con una alta productividad y alto valor agregado, que permita abastecer de alimentos a los pobladores de la ciudad de Santa Clara, «sigue siendo un reto que vamos a vencer con la fuerza de todas nuestras manos», aseguró la primera secretaria del Partido en esta central geografía, Susely Morfa González.