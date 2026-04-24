Reconocen entrega, esfuerzo y consagración de trabajadores en Villa Clara (+Fotos)

En horas tempranas de la mañana de este viernes 24 de abril, el complejo gastronómico cultural Santa Rosalía, en la ciudad de Santa Clara, fue testigo de la emotiva ceremonia presida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC, y Noel Chinea, vicegobernador, además estuvieron especialmente invitados los Héroes del Trabajo de la República de Cuba Manuel Soliño Guevara y Rolando Pascual Fundora la Rosa.

En la distinguida nómina aparecen científicos, artistas, educadores, médicos, obreros de diferentes sectores, dirigentes sindicales y varios colectivos laborales.

En tal contexto, les fue conferida a cuatro villaclareños de sobresaliente trayectoria laboral la orden Lázaro Peña de II y III Grado.

Reconocen entrega, esfuerzo y consagración de trabajadores en Villa Clara, durante ceremonia de condecoraciones que tuvo como epicentro el complejo gastronómico cultural Santa Rosalía. Foto del autor.

Otros trabajadores con destacado desempeño recibieron la Medalla Jesús Menéndez, entregada también a dirigentes sindicales y colectivos que ostentan resultados encomiables dentro de los diferentes sindicatos. Mirada especial acaparó el otorgamiento de Medallas Hazaña Laboral.

Con la réplica del carné que acreditara como innovador al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fueron condecorados diez villaclareños de reconocido prestigio entre los miembros de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR.

Foto: Ramón Barreras Valdés

Foto: Ramón Barreras Valdés

En nombre de los agasajados usó de la palabra el doctor Ángel Serafín Camacho Gómez, del Hospital Pediátrico Universitario José Luis Miranda, quien expresó que es una Distinción importante, sobre todo en estos tiempos difíciles que atravesamos. Siempre un estímulo moral de esta naturaleza constituye acicate para avanzar y continuar laborando con un nuevo impulso.

Foto: Ramón Barreras Valdés

Trascendió durante la ceremonia que las distinciones otorgadas reconocen la entrega, sacrificio y constancia del quehacer diario y la defensa de la Revolución.

Foto: Ramón Barreras Valdés

Asimismo, como parte de esta jornada por el día internacional del trabajo, en la provincia continúa la entrega de la condición de Vanguardia Nacional a entidades destacadas, entre ellas el Combinado de Rones Benito Ramírez de Camajuaní, con 43 años con dicho estandarte, además se realizan en poblados y comunidades actos y desfiles por el Primero de Mayo atemperados a los tiempos que corren.