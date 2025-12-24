Reconocen a profesionales de la Fiscalía General de la República en Villa Clara, en ocasión del 52 aniversario de ese órgano de justicia

El homenaje estuvo dedicado al centenario del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro, quien fuera testimonio de lucha y resistencia, defensor de los oprimidos y guerrero incansable por la dignidad.

Anyeli González Borges, Fiscal jefa del Departamento de Formación y Desarrollo con dos décadas de entrega a la defensa de una sociedad más justa y equitativa, aseguró que el Comandante es guía del trabajo cotidiano.

En ceremonia oficial se reconocieron a los profesionales destacados con más de 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de permanencia ininterrumpida en el sector.

Entre ello, con más de tres décadas de labor, Mabel de la Caridad Dipotet Mollinedo, Fiscal Provincial de Formación y Desarrollo en la geografía central, agradeció el lauro, tras dedicar su vida entera a la defensa de la justicia.

Javier Jiménez Abelenda, Fiscal Jefe Provincial, explicó que este 2025 obligó a redoblar los esfuerzos frente a la contingencia energética y se cumplieron los objetivos de trabajo gracias a la labor de ese colectivo de vanguardia.

De igual forma, el Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública otorgó la condición de colectivo distinguido nacional a las fiscalías municipales de Quemado de Güines, Cifuentes, Placetas y Manicaragua.

Asimismo la ocasión resultó propicia para distinguir a trabajadores del gremio con la medalla Enrique Hart, por la ética profesional y la pasión por la justicia.

La Fiscalía General de la República en Villa Clara recibió además el reconocimiento fraterno de instituciones de la provincia, entre ellos la FMC, los CDR, el Ministerio del Interior, el Buró Provincial del Partido y el Gobierno de Villa Clara, quienes congratularon al órgano por velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.