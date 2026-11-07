Reconocen a personalidades villaclareñas por aniversario 50 de los órganos del Poder Popular (+Fotos)

La sesión, presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en este territorio; Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada al Parlamento cubano, y Noel Cecilio Chinea Pérez, gobernadora y vicegobernador de Villa Clara, respectivamente; estuvo encabezada, además, por jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Durante este encuentro que viajó a la historia y ratificó compromisos con el futuro, se entregó el Escudo de Armas, símbolo representativo de nuestra provincia, como testigo en el tiempo de que el Poder Popular se lleva en el corazón.

Una cita para rendir tributo a los que ya no están, para honrar a fundadores, a quienes fungieron como Presidentes de la Asamblea Provincial, a delegados, funcionarios y trabajadores.

Milaxy Yanet Sánchez Armas recordó en sus palabras iniciales que el 7 de noviembre de 1976 se fundó la primera Asamblea Provincial de Villa Clara, que ha sido escuela y trinchera, una obra construida a fuerza de voluntad y amor.

Enalteció a quienes han asumido en estas cinco décadas «la cercanía a su pueblo, la forma de hacer Revolución, y la certeza de construir la Cuba que queremos desde lo local, para embellecerla y defenderla».

De igual manera, se otorgó el reconocimiento Honor a quien honor merece, y la condición de Personalidad Distinguida a un grupo de figuras insignes de Villa Clara, dirigentes de este órgano de gobierno, y trabajadores con un rico quehacer, entre otros lauros.

50 aniversario de los órganos del Poder Popular en Villa Clara. Honrar, honra.

También el Buró Provincial del Partido, el Consejo de Defensa Provincial, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas entregaron reconocimientos a la dirección del Gobierno en Villa Clara en ocasión de los 50 años del Poder Popular.

En sus palabras de resumen, Susely Morfa agradeció a quienes han estado junto al pueblo en estos años de trabajo intenso. Señaló que hoy urge producir, sembrar la voluntad de servir, señaló.

«Los villaclareños sentimos el orgullo de llevar resultados al Comandante Ernesto Che Guevara y al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Allí llevamos victoria», enfatizó.

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