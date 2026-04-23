Reconocen a centros y personalidades de la Universidad Central (+Audio)

La celebración tuvo lugar en el Teatro Universitario y estuvo presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Noel Chinea Pérez, Vicegobernador de la provincia, Maglin Del Sol, Secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, Yaineris Aday Quintana, Secretaria Provincial del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte y el Doctor Yunier Valeriano Medina, Vicerrector Primero de la casa de altos estudios.

Durante la ceremonia se otorgó, respectivamente y por Decreto Presidencial, la Orden Lázaro Peña de primer y segundo grado a las Doctoras Zenaida Rodríguez Negrín y Estrella de la Paz Martínez por sus extraordinarios méritos, resultados, entrega y consagración al trabajo de la Universidad y por los impactos de su labor de décadas para la provincia y el país.

Entretanto, la Medalla “Jesús Menéndez” fue conferida al Centro de Estudios de Educación “Gaspar Jorge García Galló”, también merecedor de la categoría de Colectivo Distinguido.

Otro momento emotivo fue la entrega de la condición de vanguardia nacional a la Sociedad Interfaz Sicte SA, el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) y el Centro de Bioactivos Químicos (CBQ), instituciones con loables resultados en impactos en la economía villaclareña y del país.

En las palabras centrales, el Doctor en Ciencias Erich Rodríguez Vallejo, Secretario General del Buró Universitario Sindical, señaló que estos reconocimientos demuestran la fortaleza en el campo de la ciencia que caracteriza a la institución y una prueba de la unidad, lo cual “entraña mayores compromisos de la casa de altos estudios villaclareña con el país, al lado del proyecto social cubano, una voluntad que volverá a reafirmarse el próximo Primero de mayo bajo el concepto La Patria se defiende”, dijo.

Precisamente, guiados por las enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro “Las ideas pueden más que las armas”, profesores universitarios suscribieron la proclama “Mi firma por la Patria”, frente a la escalada de agresiones contra Cuba y como muestra de la vocación de paz de nuestro pueblo, en respaldo a la Revolución y a la salvaguarda de la soberanía nacional.