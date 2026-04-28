Especialistas de BANDEC y ETECSA intercambian con jubilados sobre uso seguro de canales de pago

En diálogo fraterno con los abuelos que habitualmente realizan ejercicios en el Parque El Carmen de la ciudad santaclareña, se consolidaron las buenas prácticas que previenen las estafas en este grupo etario.

Los protagonistas agradecieron la charla y la calificaron de vital, pues pertenecen a un segmento que necesita adaptarse mejor al desarrollo de las nuevas tecnologías y a las ventajas de la bancarización.

Ariadna Cano Méndez, miembro del Departamento de Marketing, en el área de comunicación de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA en Villa Clara, señaló que ante el incremento de estafas que afectan a la tercera edad, el intercambio fue provechoso en aras de ganar en buenas prácticas que ayuden a los mayores a evitar los fraudes.

Yanet Méndez Castillo, gestora de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio en esta central geografía, destacó que además de la entrega de tarjetas multibanca, el encuentro resultó fructífero para aclarar dudas y abrir cuentas de Enzona y Transfermóvil.