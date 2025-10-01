Quemado de Güines dice "Sí por Venezuela y la paz" (+Audio)

Las consignas de apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela resonaron en el parque municipal José Martí, en Quemado de Güines. El lugar fue escenario del acto político-cultural que marcó la culminación del proceso de recogida de firmas en respaldo al pueblo venezolano y a su Gobierno, liderado por Nicolás Maduro.

La jornada también sirvió para que los cuadros políticos y administrativos del municipio ratificaran su apoyo mediante sus firmas. Desde las 8 de la mañana, estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y dirigentes de las diversas organizaciones políticas y de masas se congregaron para sumarse a esta muestra de hermandad.

La actividad estuvo presidida por Yoliser Garmendía Lombera, secretaria del Partido en Quemado de Güines, acompañada por otros miembros del comité municipal de la organización partidista en el territorio.

Marbelys La O Arredondo, integrante de la esfera político-ideológica del Partido en este municipio, compartió sus impresiones respecto a este significativo proceso:

«Hoy con estas firmas estamos diciendo sí por Venezuela, sí por la paz. Y seguiremos apoyando las causas justas. ¿Y qué mayor causa justa que abogar por la paz en el mundo? No a las invasiones, no al genocidio. Cuba siempre apoyará la paz mundial y respaldará al pueblo venezolano en su lucha».

La emotiva actividad concluyó con palabras de aliento para el pueblo de Venezuela, y un contundente mensaje de de respaldo y hermandad.