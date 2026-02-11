Proyecto villaclareño de Desarrollo Local apoya transporte y logística de centros de salud en Santa Clara

La iniciativa contempla un total de 20 triciclos eléctricos del modelo ACC, y se espera que muy pronto terminen el ensamblaje de los 10 restantes (menos de una semana), para apoyar la logística de sectores prioritarios de la capital provincial.

Los vehículos se destinan a la transportación de alimentos, del personal de la salud, entre otras funciones.Adnier Sarduy Águila, titular del Proyecto de Desarrollo Local "Los 1600", aseguró que los vehículos que ahora mismo benefician a la población se montaron en un fin de semana, tiempo récord para responder con agilidad a las necesidades de la sociedad en medio de la compleja situación que atraviesa la Isla.

Cada triciclo eléctrico admite un peso de 500 kg, explicó Sarduy Águila, con autonomía de 70 kilómetros tras recibir carga eléctrica por 6 horas. De ahí que las rutas que recorran en el día deben planificarse bien, en aras de aprovechar la energía acumulada en estos medios de transporte.

Parte de los mecánicos del Proyecto de Desarrollo Local asumieron como choferes, y en este minuto el proyecto se halla en el proceso de contratación para cubrir todas las vacantes. En este sentido los requisitos para los interesados abarcan la tenencia de licencia de conducción y la terminación del curso de reciclaje. Y los que realicen esta actividad recibirán un salario de 12 mil pesos al mes.

En el futuro, a medida que se concreten las condiciones de los triciclos, se espera destinar estos equipos también a la transportación de pasajeros, explicó Sarduy Águila.

El PDL "Los 1600", con tres años de constituido y una plantilla de 26 trabajadores, brinda servicios automotrices, diagnósticos y soluciones mecánicas para Ladas y carros modernos y se dedica además a la comercialización de partes y piezas.

Los 1600 se halla ubicado en calle D, #3 entre Carretera Central y Prolongación de Independencia, en el sitio donde se ubicó antes la EPASE.