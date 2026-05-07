Propuesta innovadora para diversificar oferta del destino turístico San Juan de los Remedios (+Audio)

Con la presencia de directivos, especialistas del sector del turismo en Villa Clara, autoridades del Partido y el Gobierno de la Octava Villa, y expertos de la región central del país, junto a agencias de viaje y gestores locales, se dieron a conocer los resultados del proyecto de innovación no asociado a programa (PNAP) titulado: "Turismo de ciudad en el destino San Juan de los Remedios: Diversificando la oferta".

La Dra. C Vivian Martínez de la Vega, directora de la Unidad de Desarrollo e Innovación del Turismo en Villa Clara (UDI), señaló que después de 11 meses de trabajo fueron capacitadas 85 personas, entre directivos, especialistas, propietarios de fincas agroturísticas y emprendedores.

Entre los resultados se halla el rediseño del catálogo comercial del destino, con un total de 15 opcionales y la incorporación de nuevas actividades de modalidades como agroturismo y turismo de eventos, así como las fichas para cada uno de los diseños.

Estos siguen una estrategia de producto que transforma la historia local en experiencias sensoriales dinámicas.

Firma del nuevo contrato entre SICTE S.A Y la OSDE Cubanacán para diseñar una ruta patrimonial multidestino.

Como elementos colaterales añadidos sobresalen la certificación de una especialista como guía de Turismo, la incorporación de nuevos actores a las opcionales de la cartera del destino, la implementación de mejoras en el taller de los artesanos artistas, contratación de proveedores cercanos para la mejora de la logística y entrega de donativo bibliográfico.

"En Remedios está la magia", constituye el slogan de esta campaña promocional de destino, que sin dudas contribuirá a la comercialización del producto turístico.

El Dr. C Kirk Díaz Guzmán Corrales, quien se halla frente a la dirección comunicacional del proyecto, declaró que la propuesta integra la inteligencia artificial, la mística y las tradiciones de la Villa patrimonial en tres idiomas, que ubican la iniciativa como multidestino.

Carlos Rosales Paz, vicepresidente de Operaciones de la OSDE Cubanacán, señaló que el aprovechamiento de la infraestructura de Hoteles Encanto y su gestión en localidades patrimoniales, constituye una fortaleza.

Por su parte el Dr. C Gilberto Quevedo , presidente de la empresa interfaz Sicte SA, destacó la importancia de la firma de un nuevo contrato con la OSDE del Grupo Cubanacán para el desarrollo de una ruta turística patrimonial multidestino, que desde la ciencia y la innovación integrará 5 ciudades del país y apostará también por el desarrollo económico del país.