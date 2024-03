Por el porvenir, Yunisleidys va al Congreso

Su capacidad de convocatoria y el entusiasmo con que emprende cada tarea han hecho de la licenciada en enfermería, especialista en ginecología y obstetricia, Yunisleidys Herrera Espinosa, una joven extraordinaria.



Ella confiesa que ha encontrado un motivo real para su existencia al conjugar su labor profesional y su responsabilidad como secretaria del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de este centro villaclareño de salud , que tiene alrededor de 160 trabajadores menores de 30 años y además de ser miembro no profesional del Buró Provincial de la organización.



“Lo que más disfruto de mi profesión es ver nacer a un bebé, esa complicidad que se crea entre todos: madre, recién nacido, familiares, médicos, personal de enfermería… es mágico e irrepetible, pero también la labor en la UJC es hermosa”, dijo orgullosa de su doble condición.



“Siempre que es posible me acerco al personal joven de cada turno; en ese momento sin grandes protocolos realizo la labor ideológica, dirigida fundamentalmente a la calidad en el servicio, a la atención a la madre y al recién nacido. Nuestros horarios son complicados para otras actividades, no obstante siempre se buscamos opciones para participar, cumplir y vincularnos con el entorno comunitario“, afirmó con una sonrisa desenvuelta.



Además, de su condición de trabajadora excepcional, entre sus cualidades resalta la responsabilidad y el compromiso, actitudes por las que fue seleccionada como delegada al XII Congreso de la UJC. Del tema habla con fluidez y certeza, no esconde el orgullo que siente por asistir a la cita.



“Es un honor representar al sector de la salud, será el momento para patentizar nuestra sensibilidad con el ser humano, hablar sobre el impacto social de nuestra profesión y de la gran misión que tenemos”, su rostro tiene las células renovadas y cuando le digo esto confiesa un detalle.



“Periodista, mi alegría y mis células renovadas no son solo por de asistir al XII Congreso. La delegación de Villa Clara acaba de tener un nuevo integrante: ¡Estoy embarazada!, al Congreso asisto también por el futuro, voy por los niños que nacen en este hospital, en toda Cuba y por el mío propio… por el porvenir voy a esta cita“, dijo y volvió a sonreír.