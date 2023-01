Buró Provincial del Partido analiza la atención al Plan Turquino (+Audio)

El Plan Turquino en Villa Clara sufre los mismos problemas y sombras que otros sectores de la sociedad, impactados severamente por la crisis económica, el bloqueo y las duras afectaciones de la Covid-19.

La atención a este programa, vital para el país, fue el tema central de la reunión del Buró Provincial del Partido, encabezado por el miembro del Comité Central y su primer secretario en el territorio, Osnay Miguel Colina Rodríguez.

Elevar la calidad de vida de los montañeses, lograr el autoabastecimiento de esa zona, mejorar las ofertas y servicios en ese sitio de la geografía villaclareña, caracterizado por sus hermosos parajes en esas lomas indómitas del Escambray, fueron las esencias de los debates, donde se reflejaron avances con acciones y actividades dirigidas a este programa.

Sin embargo, aún persisten insatisfacciones de los pobladores, tal y como argumentó José Luis Nápoles Guerra, coordinador del programas y objetivos del Gobierno provincial.

«El Turquino nuestro es saludable, en sus indicadores, se cumplió sobre todo en los planes de producciones en el café y los cultivos varios, pero no todo es color de rosa, porque aún no se satisfacen las expectativas, hay problemas evidentes en la comercialización y las ofertas en las montañas, hay dos comunidades (Levisa y Mamey) donde no se cumple el programa de 30 libras per cápita de viandas y hortalizas, y los mayores reclamos de los montañeses se concentran en los problemas con el transporte y la crítica situación de los viales, asuntos no resueltos», explicó Nápoles.

También se refirió a la necesidad de mejorar en la parte estructural de los consultorios del médico y la enfermera de la familia, que hoy necesitan de reparación, y en el Programa Materno Infantil se captaron el pasado año 106 embarazadas, (19 menores de 20 años), se produjeron 108 nacimientos y un niño fallecido, una situación que no ocurría hace muchos años, cuando la zona se mantenía con Cero mortalidad infantil.

En otros aspectos, se ha avanzado, como el trabajo de Comercio, con una atención diferenciada a la región, y se incrementaron las actividades deportivas y culturales, aún sin lograr lo que se aspira.

Carlos Amaury Figueredo Yumar, miembro del Buró Provincial del Partido, llamó a lograr el autoabastecimiento en la zona montañosa, por las potencialidades que allí existen, y se refirió a otros aspectos de sumo interés, como la necesidad de continuar enfrentando actividades delictivas en la zona, sobre todo en lo referido al hurto y sacrificio de ganado.

Por su parte el gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, insistió en buscar ideas, iniciativas y acciones concretas para elevar las producciones en las montañas villaclareñas, y lograr detener la migración interna y externa de sus pobladores, a partir del mejoramiento de sus condiciones de vida.

«Hay que analizar el fenómeno demográfico, porque las migraciones están dadas por asuntos no resueltos allí como la escasez de transporte, la situación de los caminos, las aspiraciones de los jóvenes a estudiar. No vamos a resolver este escenario y alcanzar una fuerza laboral estable, y repoblar las montañas, si no logramos más producciones y una economía más eficiente. Todo lo que hagamos en las montañas lleva una mirada diferente», sentenció el gobernador, quien convocó a desarrollar en esos sitios proyectos de desarrollo local y aplicar más los resultados de la ciencia.

Otras preocupaciones como el abasto de agua, el manejo de los desechos sólidos y líquidos, salieron a la luz en los debates.

En ese sentido, Osnay Miguel Colina significó que es un tema altamente sensible, y refirió que las propias condiciones económicas y los impactos de la Covid-19 han tornado más complejas las condiciones en las montañas.

A propósito, puntualizó que es preciso hacer estudios con más argumentos científicos sobre la migración de las montañas, la fuerza laboral que allí permanece, el envejecimiento poblacional, y ratificó la necesidad de buscar fórmulas para elevar no sólo los resultados productivos, sino la calidad de vida de esa población.

«No podemos estar satisfechos con algunas cifras como el cumplimiento del plan de producción de café y de viandas. Habría que preguntarse ¿Satisfacen estos indicadores a los habitantes del Turquino? ¿Dónde están los impactos? Hay que producir allí todo lo que se pueda producir, para que los montañeses tengan mayores beneficios económicos, se sientan más satisfechos, e incluso puedan tener una vivienda confortable, cercana al mismo sitio donde producen y aportan a la economía. Ese debe ser el empeño, a partir de la elevación de la calidad de vida de quienes habitan en los sitios que comprende el Plan Turquino», significó Colina, quien también puntualizó que en los últimos tiempos se aprecia un mejor trabajo de la Comisión Provincial encargada de esta temática.