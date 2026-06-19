Nuevos precios marcarán rutas de transportación de pasajeros en Villa Clara (+Audio)

A cargo de la Unidad Empresarial de Base Transmetro comenzarán a circular ómnibus desde los 13 municipios hasta la ciudad capital varios días a la semana e inicialmente se abrirá una salida a la provincia de Cienfuegos, a la ciudad de Trinidad y a Fomento.

La movilidad en Santa Clara también se verá beneficiada con las nuevas ofertas por un valor de 50 pesos en todas las piqueras dentro de la urbe.

Se mantiene por parte de Transporte Escolares un apoyo dentro de la ciudad de Santa Clara; el origen es el reparto José Martí, pero responde a las zonas hospitalarias, a la Universidad, a la Base aérea y a la comunidad de Hatillo, que es algo que también estaba bien afectado, trascendió durante el encuentro.

«Asimismo, los municipios de Manicaragua, Santo Domingo y Corralillo, se beneficiarán de la transportación de Ómnibus Escolares, la cual tiene en precio menor», explicó la directora de la Empresa Provincial de Transporte en Villa Clara, Jarys Hernández Simón.

«Por esta vía, Manicaragua cuenta con dos salidas todos los días, con un precio de 200 pesos; Santo Domingo, con una salida diaria de lunes a viernes con un precio de 300 pesos y, en el caso de Corralillo, serán dos frecuencias a la semana con un precio de 500 pesos en Transporte Escolar», especificó.

Este servicio de transportación alternativa debe pagarse en efectivo y tendrá visibles todos los precios, los cuales serán fiscalizados por las autoridades competentes.

Hernández Simón detalló cuáles serán las nuevas tarifas a aplicar. «En el caso de Corralillo a Santa Clara serían 2500 pesos, desde Manicaragua a Santa Clara 800 pesos, de Sagua la Grande a Santa Clara 1300 pesos, de Santo Domingo a Santa Clara serían 1000 pesos, de San Juan a Santa Clara 800, de Camajuaní a Santa Clara 700, de Caibarién a Santa Clara 1500; se va a establecer un servicio interprovincial a Cienfuegos por un costo de 2300 pesos», explica la directora.

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El apoyo a la población en el municipio de Santa Clara serían 50 pesos; en el caso de Calabazar, en Encrucijada, hasta Santa Clara serían 850 y de Placetas a Santa Clara 1000 pesos.

La directora precisó que todos los ómnibus que van a ofrecer este servicio con estas nuevas tarifas van a salir de las terminales municipales.

«Todas las guaguas saldrán de terminal a terminal; esto lleva un proceso organizativo, estamos conscientes de ello, que en un primer momento puede enfrentar dificultades, pero que tenemos que ir corrigiendo, perfeccionando en el camino, porque lógicamente tiene que ser un servicio de excelencia», subrayó.

¿En estas nuevas alternativas, las personas que históricamente se han priorizado en las terminales tienen prioridad? «Lo único que varían son estas tarifas que se van a aplicar, el resto se mantiene igual».

Durante la conferencia de prensa trascendió, además, que estas alternativas de transportación de pasajeros deben comenzar a implementarse próximamente en viajes interprovinciales a través de ómnibus nacionales.