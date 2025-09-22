Nueva primera secretaria del Partido en Camajuaní

Salazar Manso, de 37 años de edad, se desempeñaba como miembro del Buró Ejecutivo para atender la actividad económico-productiva en el Comité Municipal del PCC en este municipio. Es licenciada en Comunicación Social, cursó el entrenamiento en la Facultad del Partido Carlos Baliño. Acumula ocho años de experiencia en responsabilidades políticas, al desempeñarse como funcionaria; posteriormente fue miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad de los servicios, y luego, la actividad política e ideológica.

Presidido por Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, el pleno del Comité Municipal de Camajuaní reconoció la experiencia, trayectoria y años de entrega del compañero Alexis Pérez Batista.