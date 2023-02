Nuestra democracia (+Audio)

De mis abuelos campesinos solo se acordaban en tiempos de elecciones para comprar su voto con promesas.Hoy el presidente de la República dialoga con el pueblo con transparencia, sin el menor asomo de populismo. Y ni el niño ciego de Santa Clara se va a rendir, como él mismo le expresara a Díaz-Canel, aunque por culpa del imperio cruel no tenga acceso a la tecnología que demanda su limitación física.

Tiene que ser democrático un proceso electoral cuando a partir de las consultas a delegados y en las propias sesiones de asambleas municipales, se tuvieron que cambiar varios nombres de precandidatos a diputados. A esos delegados que nosotros elegimos no solo se les escucha, se les hace caso, y tengo experiencia personal en Manicaragua y Santa Clara, de los debates que hacen a favor del pueblo. Pero es democrático el proceso además porque existe el derecho al voto selectivo y si alguien no lograra la mitad más uno de los votos del pueblo en las próximas elecciones, no puede integrar el parlamento cubano.

Este proceso es democrático porque el pueblo tiene derecho a debatir los problemas con sus dirigentes y a exigir. Si alguien creyera que se la está comiendo, como decimos los cubanos, solo tiene que escuchar o leer estas palabras de nuestro primer secretario del Comité Central del Partido: “podemos hacer las cosas mejor, esa Asamblea Nacional puede funcionar mejor y es posible, nosotros podemos tener un presente y un futuro mejor y es posible y por eso nos hemos propuesto que este año sea mejor”.

La franqueza caracterizó el debate con los jóvenes que le expresaron sus inquietudes con el amor del hijo cuando las trasmite a un padre. Pero se lo dijeron, hace falta que los diputados contacten más con la base durante los cinco años de la legislatura, hay que llegar más al pueblo, los salarios no alcanzan, hay que enfrentar la especulación y la inflación.

Esos candidatos al ser elegidos como diputados, tienen el deber de luchar por nosotros, junto a nosotros y jamás olvidarse de nosotros. Tengo la convicción de que así será. Y entre los que conozco personalmente, que son unos cuantos, no hay excepción.