Noviembre, mes de reconocimiento a los Economistas y Contadores

El Día del Economista y Contador Cubano, que se celebra cada 26 de noviembre, constituye el eje central de las actividades y rememora la fecha cuando el Comandante Ernesto Che Guevara asumió la dirección del Banco Nacional de Cuba en 1959.

Sin embargo, la celebración está marcada por la coyuntura. El tono de este noviembre no será el de la autocomplacencia en un escenario que obliga a hablar menos de logros y más de desafíos.

En ese sentido, noviembre se perfila como un espacio donde se podrán exponer diagnósticos, contrastar experiencias y, hasta quizá, influir en decisiones. La ANEC tradicionalmente ha convocado a sus miembros a aportar propuestas concretas, y este año la expectativa es mayor.

La festividad del Día del Economista y el Contador en Villa Clara, como a nivel nacional, será, sin duda, un momento de homenaje especial, pero en un contexto de crisis, el reconocimiento a quienes dedican su labor a comprender y transformar esa realidad adquiere un significado que trasciende la celebración.

Noviembre se acerca y, con él, la oportunidad de mirar el trabajo de los economistas y contadores villaclareños, como los de todo el país, en tiempos muy complicados, una profesión que, entre cifras y decisiones, acompaña el presente y el futuro de la nación.