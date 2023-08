Nosotras somos invencibles, no lo dude nadie (+Audio)

"Me gusta que las federadas den su paso al frente, siempre estoy motivándolas, y soy feliz porque me siguen en la base", cuenta Mariela, a la vez que asegura que las féminas de su delegación no le tienen miedo al trabajo en el campo. Sienten su labor resulta decisiva para la nación.

Con nosotras habrá que contar siempre, asegura Mariela Veitía Veitía: " Ahora estamos inmersas en la producción de alimentos", dice esta mujer humilde, al tiempo que sus manos secan el sudor: "En los patios familiares, tenemos, ají, habichuelas, boniato y yuca para el consumo en el hogar y para apoyar a las personas vulnerables", explica.

Si hay un sentimiento que moviliza siempre a las mujeres cubanas, es el legado de Vilma y Fidel, Mariela Veitía Veitía lo dice desde el alma.

"Nosotras somos invencibles, no lo dude nadie".

En el contexto de las celebraciones por el aniversario 63 de la Federación de Mujeres Cubanas, nos acercamos a la historia de Mariela Veitía Veitía, una mujer que siente en sus manos la inmensa satisfacción de ser obrera y guajira en esta tierra libre.