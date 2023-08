Norma Velázquez Aguado: «El Fidel que vive en mí» (+Audio)

Servir a su Patria fue y es su vocación. En su rica trayectoria fue secretaria de los Comités Municipales del Partido en Corralillo y Caibarién y, posteriormente, miembro del Buró Provincial de la organización en Villa Clara.

Junto a Julio Ramiro Lima Corzo, quien fuera por varios años primer secretario del Partido en Villa Clara. Foto: Tomada del perfil de Facebook de Bolivia Tamara Cruz Martínez

Hoy en sus recuerdos, tan nítidos como hace años atrás, están sus encuentros, las enseñanzas de Fidel. En el advenimiento del aniversario 97 del Comandante, ella siente el orgullo infinito de haberlo conocido, de estrechar sus manos, de aprender sus lecciones.

«Tuve esa gran oportunidad en mi vida: conocerlo, escucharlo, tenerlo frente a mí, eso me hizo crecer como ser humano, como mujer», enfatiza.

Muy joven era Norma cuando tuvo una experiencia muy difícil, la más dura, dice en su vida de dirigente.

«Yo era la primera secretaria del Partido en Corralillo, pasó el Huracán Michelle, fue un desastre lo que causó, el 52 por ciento de las viviendas fueron afectadas, más de mil derrumbes totales, a la semana exacta Fidel nos visitó, yo sabía que él vendría porque siempre iba a los lugares afectados por desastres naturales, le dije mi nombre y no se le olvidó, me dijo optimista: ¡Como ustedes han trabajado, como ha cambiado en una semana este municipio, hay que reconocer lo que han hecho! Eso me dio mucha confianza de que el municipio iba a quedar en una situación mejor, y así fue, en un año Corralillo era otro».

En 2015, como miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara. Foto: Archivo

Hoy Norma Velázquez Aguado es jefa de Equipo de Planificación en la Esfera administrativa del Comité Provincial del Partido en Villa Clara. En su alma, en su vida de consagración, el ejemplo de Fidel la inspira a continuar.

«Hablar de Fidel siempre me inspira, su optimismo, la idea de no dejarnos amilanar, ni vencer, esa fue su lección, de transmitirnos aliento, de estar en primera línea junto al pueblo, y después quedó un sistema de trabajo implementado para cumplir la tarea de recuperar el municipio y no fallamos», confiesa.

Otros recuerdos del encuentro con el líder afloran en la mente de esta mujer cubanísima. Un Fidel optimista, respetuoso y noble que no se olvida.

«Yo recuerdo que tuvimos una reunión muy importante con secretarios de Comités Municipales del Partido, fue una gran enseñanza, reconociendo la labor de quienes cumplíamos esa misión, él decía que lo más importante era el municipio, la base, porque es donde se está más cerca del pueblo; era incapaz de hacer una crítica que te hiriera, recuerdo su dulzura, esas lecciones que nos daba, y cómo hay que salir a enfrentar los problemas y darles el pecho», expresa con honda emoción.

Del legado de Fidel, ella protege las enseñanzas de un Comandante inmortal y sobre todo su cariño, su forma de tratar a las personas, parece que te conocía de siempre, cómo te hacía establecer nuevos compromisos, su sencillez, su nobleza, no subía el tono de voz, tenía una forma pausada de hablar para infundirte seguridad. «Fidel preguntaba mucho, nos enseñó que para dirigir hay que estar preparados, saber de economía, estudiar siempre», sentencia.



Ese es el Fidel que vive en mí, finaliza su testimonio la villaclareña Norma Velázquez Aguado, quien tuvo la dicha de compartir en su vida de dirigente, momentos excepcionales junto al Comandante en Jefe.