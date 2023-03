“No somos demagogos, decimos la verdad como nos enseñó Fidel”  

Me percato por el cariño mutuo que identifica sus encuentros con los pobladores de las más intrincadas comunidades, y es porque Yoerky continúa siendo tan humilde como entonces, a pesar de sus 20 años, como diputado al Parlamento cubano y su condición de miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado.

Como no había otro tiempo disponible, al regresar a Santa Clara ya en altas horas de la noche de los encuentros con los pobladores de Manicaragua, por donde vuelve a ser candidato a diputado, hicimos un alto en el camino, y en plena carretera le arranqué el siguiente testimonio.

Yoerky, recuerdo tu primera elección como diputado siendo muy joven, en el 2003, han transcurrido 20 años

Yoerky- Cuánta historia en estos 20 años, teníamos a Fidel en la Asamblea, con su liderazgo, con sus opiniones siempre precisas y yo era muy joven y estaba constantemente aprendiendo, aprendí de muchos en esos años, no solamente de Fidel, porque había muchos combatientes que estuvieron en la gesta libertaria que eran diputados, al lado de nosotros, lo que solo es posible en una Revolución como la nuestra.

Debe enorgullecerte mucho ser candidato a diputado por el pueblo que te vio nacer

Yoerky- Sí claro, soy de Manicaragua y actualmente diputado por este municipio que me vio nacer, donde vive mi familia, de gente tan humilde, desprendida, generosa. En ocasiones han dicho en algunos lugares que es un privilegio que yo sea diputado por Manicaragua y enseguida les digo, no, no, no, el privilegio es mío, al poder representar a un pueblo revolucionario, honesto, trabajador y solidario como es el de Manicaragua.

¿Ves alguna diferencia en este proceso electoral respecto a los anteriores?

Son tiempos distintos, no pueden compararse incluso con cinco años atrás, en su concepto magistral Fidel decía que “Revolución es sentido del momento histórico”. Hoy estamos en la etapa post covid y la pandemia cambió radicalmente la vida del planeta, ya no solamente la de los cubanos, en un momento muy complejo de crisis múltiple que se manifiesta en el clima, la economía, en la naturaleza que se ejemplifica con los huracanes, la sequía, los incendios, y con el bloqueo de Estados Unidos recrudecido en estos años.

Pero a pesar de todo eso, el pueblo cubano ha sido consciente de que solo hay dos caminos, uno sería aceptar la derrota, dejarse aplastar por los problemas, por los obstáculos, dar la razón a los que dicen que no hay salida, y el otro camino es no solo resistir, sino superar los problemas poco a poco, encontrar la salida y vencer cada uno de los obstáculos con nuestros propios esfuerzos, levantarnos e ir armando este país para que se desarrolle.

Y por eso que el lema de estas elecciones es “Mejor es posible” porque una Cuba mejor es posible, una Manicaragua mejor es posible, cualquier municipio de Cuba puede ser mejor. Nunca aceptaremos el derrotismo, estamos de pie y somos optimistas.

En los encuentros con los pobladores hemos visto que la gente plantea los problemas con mucha franqueza pero se siente que el corazón sigue firme

Yoerky- Así es, la gente es más directa, más franca, la Revolución ha abierto esos espacios para la participación democrática de la población, y lo vimos en la discusión del Proyecto de Constitución, del Código de las Familias, todas las leyes que se aprobaron en la última legislatura con la participación del pueblo y ya hoy cuando uno llega a un barrio y pregunta cuáles son los problemas que más le preocupan, la gente no se queda callada, te lo dice con mucha naturalidad.

Creo que son tiempos de escuchar con mucha sensibilidad los problemas de las personas, atenderlos, en estos encuentros con las comunidades en que hemos recorrido prácticamente todos los consejos populares hemos dicho que estos encuentros deben permanecer, no solo hacerlos en tiempos de elecciones, que nosotros no somos demagogos haciendo campaña ni diciéndole a la gente que vamos a resolver todos los problemas, sino que hablamos claro porque no tenemos una varita mágica para resolver las dificultades acumuladas de transporte, de alimentación, de la inflación que existe, o sea, le hemos dicho siempre la verdad como nos enseñó Fidel, que con la ayuda de todos, de las autoridades locales, buscaremos las soluciones con la inteligencia colectiva.

Hemos dicho también que en ese pueblo hay personas tan capaces o más capaces que nosotros y cualquiera de ellos podría ocupar un escaño, hablamos con mucha sinceridad y estos intercambios han sido muy útiles, son como una fiesta democrática en que la población expone sus problemas pero también lo que la Revolución ha hecho por mejorar su vida en los más intrincados lugares. Nosotros no somos diputados de palacio, somos diputados del pueblo y el pueblo es el que está ocupando el palacio.

Y esto es lo más importante porque no podemos quedarnos en los debates en el Parlamento que está para debatir y aprobar los proyectos de leyes que no son locales sino nacionales, pero esas leyes tienen que tener el respaldo popular y ese respaldo se logra en los intercambios que hagamos con la población directamente en los barrios, en las comunidades y con las autoridades locales, sin desconocer el papel que le corresponde al delegado de circunscripción, los presidentes de Consejos Populares, y la Asamblea Municipal del Poder Popular que cada día tendrá más fuerza.

¿Crees entonces Yoerky que la vida ha probado lo que dijiste en aquella décima delante de Fidel en una Tribuna Abierta, que en su parte final exponía – “no saben tu fuerza enorme, cuando no estés Comandante, estará un pueblo gigante, que se pondrá tu uniforme”?

Yoerky- De eso estamos hoy más convencidos que nunca antes, en las complejas circunstancias que vivimos, el uniforme de Fidel se ha multiplicado en cada hijo de Cuba que se mantiene firme en la defensa de su Patria, que ha sufrido durante los últimos años embates naturales, accidentales y con mayor ferocidad que nunca de su enemigo histórico que es el imperio yanqui.