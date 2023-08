Mujer de altura

Enfundada en su traje de campaña, con casco, botas y todos los aditamentos de seguridad que lleva un oficio como el de liniera eléctrica, puede verse en cada jornada a la santaclareña Aliuska Lores Ramírez, la primera mujer que en Cuba desempeñó esa función, a la que se han sumado ahora una habanera y otra santiaguera.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Durante tres años se desempeñó como inspectora en la Oficina Comercial Capiro; sin embargo, no sabe si fue porque veía el desempeño diario de su esposo Yordany Rodríguez, liniero de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, o por otras muchas razones, que ella llevaba en sí el bichito de ejercer algún día ese difícil oficio.

«Muchas veces me preguntaba: “¿por qué no puedo hacer eso?”. Yo creía que estaba en condiciones de lograrlo, hasta que un día me llené de valor y le comuniqué a mis superiores que quería comenzar el curso de liniera», explica Aliuska, quien durante varios años recibió el NO como respuesta.

«“Ese es un oficio de hombres, muchacha. Tú no puedes con eso, ni lo intentes, que es demasiado peligro para una mujer”, me decían mis compañeros, incluyendo a mi esposo», confiesa, y recuerda cómo, luego de persistir, al cabo de cuatro años, fue aprobada para el curso formador de linieros.

Allí, durante seis meses, vivió una de las experiencias más bonitas de su vida, según manifiesta. «Estaba rodeada de hombres. Ellos trataban de protegerme, sin embargo, yo imponía mi criterio y no permitía diferencias de ningún tipo, haciendo las prácticas a la par de los demás compañeros, porque sabía que de esa experiencia dependía el éxito de la labor que desempeñaría en el futuro».

Una vez graduada, Lores Ramírez comenzó a ejercer la profesión de sus sueños, y no olvida la primera vez que salió a trabajar con el equipo. «Ese día, cuando llegamos al lugar de la avería, un electricista se dispuso a trepar el poste y yo me interpuse en su camino para decirle, “ni lo intentes, esa tarea hoy es mía”, y hasta el día de hoy hago el trabajo junto a ellos», expone la recia mujer.

Acerca de sus relaciones con el resto de los compañeros, todos hombres, dice que es algo muy bonito, basadas en el respeto y la consideración, sin permitir que la subestimen ni que le den los trabajos más fáciles. «Yo hago todas las cosas que hace un liniero», señala con orgullo.

Entre los mayores retos en este tiempo de labor, recuerda como algo muy fuerte la primera vez que tuvo que subir a un poste de la línea de 110 kV, a espuela. «Cuando llegué arriba, dije: “si logré hacer esto, creo que no hay meta imposible para mí”».

Aliuska tiene tres hijos, la menor, Anyelín, está muy entusiasmada por continuar los caminos de su madre, algo que la llena de satisfacción, al igual que la comprensión que recibe de su esposo, quien ahora la entiende y la aconseja en las mejores maneras de hacer el trabajo.

No haber tenido ningún accidente en el tiempo que lleva desempeñando la función de liniera le ha dado mucha confianza y optimismo; sin embargo, ella reconoce que aún le queda un mundo por aprender y mucho camino por recorrer para cumplir el sueño de llegar a ser instructora, un peldaño superior en esa tarea.

Sobre su vida personal, cuenta que es bien difícil, porque casi todos los días llega tarde y cansada a la casa, pero todo lo hace con gusto, pues es lo que le place. De igual manera, la complejidad y la rudeza del trabajo no le impiden sacar tiempo para todo lo demás.

Dice, también, que el día más feliz de su vida será aquel en que logren eliminarse los vestigios de discriminación que aún existen en la sociedad, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en el empoderamiento de las mujeres en Cuba. «Entonces, no solo seremos tres, sino muchas más la mujeres que se incorporarán al oficio de linieras eléctricas en nuestro país».