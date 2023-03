Minoska Cadalso, de principiante a reportera internacional (+Audio)

A golpe de teclas en una máquina de escribir, Minoska Cadalso Navarro creó sus primeros trabajos periodísticos. El comienzo no fue fácil, debió redactar cientos de borradores fallidos para dominar “el mejor oficio del mundo”.

«Estudié Letras en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, nunca imaginé que sería periodista. Sin embargo, cuando me gradué me ubicaron en la emisora provincial CMHW y desempeñé la asesoría de programas infantiles».

«Luego me proponen una plaza en el departamento informativo, al inicio rechacé la oferta porque no sabía ni redactar una noticia. Por insistencia de mis compañeros acepté el puesto y me costó lágrimas, me rompieron miles de cuartillas al principio».

Foto: Tomada de Radio Rebelde

Una vez dominó la actividad reporteril, su labor fue imparable, desde transmitir en vivo para el noticiero Patria durante el período especial, hasta ejercer como corresponsal en Venezuela. Desde 2015 hasta finales de 2016 estuvo en Caracas como enviada de la radio cubana.

«Cuando pensaba que ya me las sabía todas, llegó esta experiencia y fue enriquecedora, debía buscar la noticia, fotografiar, redactar, editar y publicar, sin ayuda de nadie más».

Aunque la CMHW supuso una escuela desde 1988 hasta 1996, fue la corresponsalía de Radio Rebelde quien le abrió las puertas a coberturas internacionales: «Integré el equipo de prensa que acompañó a Fidel Castro en una gira por Malasia, China, Japón y Vietnam, en 2003. Era una época donde no teníamos internet, había que describir en vivo y dominar datos de cada país visitado. También participé en coberturas en España, Ginebra, México y Canadá».

Foto: Archivo CMHW

Si bien es cierto que ha viajado como reportera por decenas de países, la transmisión que recuerda con más emoción la desarrolló en predios villaclareños.

«Tuve el privilegio de relatar la llegada de los restos de Ernesto Che Guevara y siete de sus compañeros a la ciudad de Santa Clara. Ese día estaba con una crisis de asma y los compañeros de la cruz roja me tenían monitoreada. Los nervios me provocaron el ataque de asma, pero pude controlarme y logré la encomienda».

Hasta las clases de latín recibidas en la época universitaria le sirvieron para manejar uno de sus trabajos más particulares: cuando narró para Radio Rebelde el arribo del Sumo Pontífice Benedicto XVI a Santiago de Cuba.

«Estaba en pleno julio vestida de negro con mangas largas por protocolo. Nos indicaron que debía demorar 10 minutos en lo que bajaba del avión y lo recibía Raúl Castro, en ese lapso temporal yo hablaría en vivo. Pero, una cosa es lo planificado y otra muy distinta los imprevistos, me mantuve 30 minutos al aire, hasta los nombres italianos del resto de acompañantes mencioné, en lo que llegaba el Papa».

Foto: Tomada de Radio Rebelde

Minoska, también alberga entre sus responsabilidades la candidatura como diputada por el municipio de Corralillo. «Formé parte de la IX Legislatura, tuve que estudiar e investigar muchísimo en los grupos de trabajos; a nuestro cargo estuvo la conformación de la nueva Constitución de la República de Cuba y la aprobación del Código de las Familias. Ahora, por el municipio de Corralillo nos hemos involucrado con sus habitantes, para conocer de sus inquietudes, sueños y aspiraciones”.

Hace más de un mes no lee por distracción, los compromisos laborales ocupan más de la mitad de su tiempo. «Creo recordar como última lectura una novela de Isabel Allende». Para quien conserva entre sus logros los premios 26 de Julio y Juan Gualberto Gómez, sumado a numerosas experiencias como periodista dentro y fuera del país, el tiempo es volátil. Hoy, puede redactar una nota. En cambio, mañana, viajar rumbo al litoral norte en busca de las insatisfacciones de los corralillenses.