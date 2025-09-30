Memorias de un día memorable en Santa Clara

Ese día, tras recorrer varios centros de trabajo como la INPUD Primero de mayo, el organopónico Las marianas y el Instituto de Biotecnología de la Plantas, el líder de la Revolución Cubana acudió al encuentro con el pueblo que ansiaba verlo en la Plaza consagrada al Guerrillero Heroico.

En su discurso Fidel realizó profundas reflexiones y dedicó sentidas palabras a los villaclareños.

«Son ustedes demasiado generosos por el calor y el cariño con que me han recibido y por ser capaces de llenar esta gran plaza, aun bajo la lluvia», expresó.