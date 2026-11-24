«Buscar la solución definitiva a los residuales que hoy afectan áreas comunes y viviendas, es el objetivo principal del recorrido aquí», explicó Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara.

Por su parte, la gobernadora Milaxy Yanet Sanchez Armas, en franco intercambio con las maestras de la escuela, dijo que esta tenía que ser la institución más hermosa en La Rosita y llamó a las autoridades locales a trabajar duro en ese sentido.

La casa de abuelos, el organopónico, el camino, la panadería constituyeron otros temas ampliamente debatidos durante el encuentro, que colocó en el centro de los análisis cómo lograr el bienestar de los villaclareños.