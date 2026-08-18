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Máximas autoridades de Villa Clara visitan centros sociales en municipio de Santo Domingo
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Máximas autoridades de Villa Clara visitan centros sociales en municipio de Santo Domingo

Oscar Salabarría Martínez

Martes, 18 Agosto 2026 13:17

«¿Cómo los están atendiendo aquí? Ya desayunaron?¿Cómo funcionan los paneles solares?», preguntaron la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas en el hogar de ancianos del municipio villaclareño de Santo Domingo, el primero de los centros sociales visitados este martes, con el propósito de constatar la atención a los adultos mayores, y a la población dominicana.  

Al dialogar con los abuelos, se interesaron por la alimentación, la limpieza de las habitaciones, la recreación y, sobre todo, por el funcionamiento del sistema solar que hoy mantiene la vitalidad de la institución.

En este sentido, trascendió la necesidad de incrementar la generación de energía limpia en el hogar, lo cual será posible gracias a la colaboración de actores económicos estatales y privados del territorio. 

Acompañas por las autoridades locales, la secretaria y la gobernadora llegaron al policlínico Manuel Piti Fajardo, el centro de salud más importante de la comunidad, el cual garantiza los servicios del cuerpo de guardia, principalmente, la sala de urgencias y rayos X. 

Abrazadas por los pequeños de la casa de niños sin amparo parental de Santo Domingo, Morfa González y Sánchez Armas conversaron sobre los lugares que han visitado este verano y constataron las inmensas muestras de amor del personal que labora en la institución.

«Este es un lugar muy especial, aquí triunfan todos los días las ideas de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro», coincidieron la secretaria y la gobernadora.