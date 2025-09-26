Máximas autoridades de Villa Clara llaman prevenir y enfrentar el delito, la corrupción e ilegalidades en la provincia

En este sentido, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización política en Villa Clara, Sucely Morfa González, convocó a los directores de entidades y organismos a elevar el control en empresas e instituciones para prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción e ilegalidades.

Trascendió en la reunión que permanecen problemas en la contratación económica, negociaciones que favorecen al sector privado, elevado número de actores en las cadenas de importación mayorista y minorista, y proyectos de desarrollo local, sin impacto real en el territorio.

La contralora jefa provincial Dolores Pedraza Valle, insistió en la necesidad de informatización de los procesos, pues su ausencia facilita la ocurrencia de hechos de corrupción, al tiempo que llamó a crear una cultura de control y prevención en las instituciones.

Por su parte, la gobernadora del territorio Milaxy Yanet Sánchez Armas, comentó el programa del Gobierno en Villa Clara para elevar los resultados del trabajo en todos los sectores de la provincia.

Beneficia la ejecución de este programa que Villa Clara constituye una provincia superavitaria, al lograr cumplir los ingresos al presupuesto estatal.

Sin embargo, el territorio presenta serias dificultades que urge revertir como el enyerbamiento en comunidades, microvertederos espontáneos, falta de higiene, y serios incumplimientos con repercusión en la economía como problemas con la entrega de leche a la industria.

Sánchez Armas explicó el panorama actual de sensibles sectores como salud pública, donde se ejecutan mejoras en la red hospitalaria, y profundizó en la necesidad del apoyo material de empresas y organismos al programa de atención materno infantil en el territorio.

Al cierre del encuentro, la máxima autoridad de Villa Clara, Sucely Morfa González, insistió en el vínculo de empresas de la provincia con instituciones de sectores presupuestados como salud y educación para la reanimación constructiva de espacios vitales de estos centros.

Morfa González llamo igualmente a elevar los resultados en las inversiones, exportaciones y de la provincia de manera general.