Más de 5 000 familias villaclareñas se benefician a diario de las solineras y estaciones de carga

De acuerdo a la explicación brindada a la prensa por Armando Hernández Pedroso, director de la ONURE en la provincia, hasta el momento se han construido un total de 50 instalaciones de ese tipo, las que en su mayoría se han ubicado en comunidades con un alto grado de afectación electroenergética.

«Calculamos que más de 100 personas son atendidas a diario en cada uno de esos sitios, lo cual demuestra una demanda creciente del uso de las energías renovables en Villa Clara», aseguró el directivo, quien dijo además, que las principales prestaciones ofrecidas son los servicios de cocción de alimentos y la carga de dispositivos móviles y lámparas recargables, algo que se realiza de manera gratuita.

De igual manera y de acuerdo a sus posibilidades, en solineras y estaciones de carga se efectúa la recarga de motorinas, triciclos y automóviles, proceso que sí tiene un costo asociado, explicó Hernández Pedroso, quien aseguró, que antes de concluir el año en curso la provincia se acercará a los 60 establecimientos de este tipo.

La apuesta de Villa Clara por la energía renovable se ha convertido en una prioridad del trabajo de entidades estatales y formas de gestión no estatal, con el objetivo de contribuir a la transición energética que vive nuestro país en medio de una situación agravada por la carencia de combustibles.

La instalación de paneles solares en instituciones altas consumidoras de electricidad, de luminarias fotovoltaicas en los principales parques y avenidas, así como la habilitación de solineras y estaciones de carga en barrios y comunidades, forma parte de esa política encaminada al alivio progresivo de la vida cotidiana de la población.

A esas iniciativas, se suma, además, la incorporación de mipymes y proyectos de desarrollo local como importadores de equipos generadores de energías renovables, al igual que la entrada en funcionamiento de transportes que se mueven sin depender de energía fósiles, aseguró el director de la ONURE.