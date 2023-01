Martí de todos los tiempos (+Audio)

Ese es José Martí, el Héroe Nacional, el Apóstol, pero sobre todo el cubano que nos sigue guiando con su luz en este enero de Antorchas encendidas, a 170 años de su natalicio.

Esa es la convicción que sostiene la profesora villaclareña María Antonia Cardoso Lima, estudiosa y acuciosa investigadora de la obra martiana, y que señala que: Martí habla desde el presente, a la juventud, al pueblo, él abordó todos los temas, la ciencia, la cultura, la identidad, la historia, la unidad de los pueblos latinoamericanos, la libertad, nada escapó a su mirada.

Él decía que en América es necesario el estudio de la ciencia nueva. Defendió la educación como algo esencial, porque decía que educar es preparar al hombre para la vida, lo que significa dar armas a las nuevas generaciones para conocer el mundo y defender los mejores valores humanos.

La también integrante activa de la Sociedad Cultural José Martí en Villa Clara destaca dentro del pensamiento martiano, entre tantas aristas, su concepto de defender la unidad latinoamericana.

Foto: Cortesía de la entrevistada.

A propósito, recordó que varias son sus ideas sobre esta vocación de unir a Nuestra América: «los pueblos que no se conocen han de darse prisa en conocerse como quienes van a pelear juntos, o los árboles se han de poner en pie para que no pase el gigante de siete leguas o aquella que sirve hoy de guía para defender nuestra identidad Injértese en nuestras Repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras Repúblicas , y la que todos conocemos como talismán para defender lo nuestro De América soy hijo, a ella me debo», argumentó.

La profesora María Antonia Cardoso es una apasionada de la ética martiana, la ternura de ese hombre que le decía a la niña María Mantilla «Haz tú como yo, haz algo bueno cada día en nombre mío», o su insistencia en que la verdadera belleza está en el interior de las personas.

Sobre el revolucionario cabal, el hombre que fundó el Partido Revolucionario Cubano para juntar y amar, la pedagoga resalta que Martí es brújula para continuar, porque aún con todo lo que sufrió, preso en su adolescencia, condenado a llevar grilletes en sus pies con solo 16 años, desterrado de su patria amada, perseguido por sus ideas, e incluso, a veces incomprendido, sin recursos materiales, lejos de los seres amados, y enfermo, siempre mantuvo la frente altiva.

Nunca decayó, porque decía que la persona que se debe a su Patria no piensa en sí, porque hay que darse a la Patria, a los demás, ese fue el sentido de su vida, él nunca perdió la esperanza, la fe en los hombres, por el bien de la humanidad. Él nos enseñó que la bondad es la luz, y que el egoísmo es la mancha del mundo. Es ese mismo cubano inmenso que nos habló del equilibrio del mundo, y que nos enseñó que Patria es Humanidad, el mismo Martí que hoy nos convoca a seguir luchando contra los males que azotan la Tierra, dijo la experta.

Una vida que a la luz de 170 años de renacimiento, nos sirve de faro y luz cuando necesitamos de su ideario para cobrar fuerzas, mantenernos erguidos y reafirmar nuestras esperanzas para continuar.