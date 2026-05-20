Marta en danza eterna por la vida (+Audio)

Toda dulzura e historia, ha sido profesora, investigadora y promotora cultural; artista, patriota.

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Titulé mi trabajo radial de hoy Marta, en danza eterna por la vida porque muchos giros ha dado en torno siempre al progreso cultural.

Conversar con ella siempre es apasionante: no se describen con palabras el tono de voz, la emoción palpitante ante los recuerdos.

Me siento realizada porque creo que nací para bailar en un escenario y lo hice como soñé . Enseñé a hacerlo durante años, y eso me hace muy feliz, contó entre anécdotas que han marcado una vida generosamente útil a la cultura cubana: su participación durante el proceso de investigación y resultados del trabajo emprendido sobre el rescate de tradiciones para el Atlas etnográfico de la cultura tradicional cubana; el desempeño como vicepresidenta de la UNEAC, su participación en cinco Congresos, los nacientes proyectos de los artistas, los importantes eventos logrados, los tantos premios recibidos.

Giros...siempre girando de cara al sol con la sencillez de los embelesos y la firmeza de sus palabras. La hija ilustre de Santa Clara afirmó que tiene aquí un lugar sagrado: el teatro La Caridad por ser obra cimera de Marta Abreu; porque en su escenario bailó en puntas por primera vez y a él sueña entrar nuevamente cuando esté restaurado.

Santa Clara es mi vida, precisó orgullosa. Es el aire que respiro, la madre que todos los días saludo; mi patria chica. Hay que verla con los ojos del alma, hay que defenderla espontáneamente. Yo me siento tan feliz en mi Santa Clara por todo lo que sé de ella, de su historia, su cultura. Tenemos que salvarla de la indiferencia; por eso pido que cuiden está ciudad: el amor siempre para ella, lo mejor siempre para ella.

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