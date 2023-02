¿Maestro bueno o buen maestro? (+Fotos) 

Después de la habitual vorágine matutina: la aparente calma; un joven de 33 años se enfrenta por primera vez a una entrevista sobre cómo se convirtió en el delegado de la circunscripción 66 de Santa Clara y en uno de los 32 villaclareños candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Los últimos tiempos han sido de muchas primeras veces para Leonel del Valle Monteagudo; sin embargo, él ya tiene experiencia en esto de asumir responsabilidades prematuras: a solo meses de haberse graduado de Licenciatura en Educación Primaria en 2013, comenzó a dirigir la escuela Juan Oscar Alvarado en la localidad de Hatillo, donde estuvo hasta marzo del 2022, cuando emprendió igual tarea en el seminternado Olga Alonso, del casco histórico santaclareño.

En esta pequeña escuelita, enclavada en una de las calles más transitadas de la ciudad, todos tienen algo que decir sobre Leonel; por eso la calma era aparente: solo un rato después de que los pioneros se dirigieran a sus aulas para recibir las lecciones del día, una turba de pañoletas rojas y azules, gritando a más no poder, irrumpió –sin pedir permiso– en la oficina del director.

Claro, venía al frente La Yerberita, ese personaje cómplice que moviliza a los niños para cumplir tareas muy serias y otras no tanto; un personaje que, además, aparece siempre que hay «intrusos» en la escuela; se trata de Mayelín Averoff Abreu, guía base de la institución.

Y, de pronto, el pregón a viva voz: “No en todos los jardines, ni plazas, ni organopónicos de Cuba se cultiva un diputado como el nuestro; hoy les voy a dar el secreto: un día plantamos en el huerto de la Olga Alonso unas semillitas de honestidad, consagración, patriotismo, dignidad, ejemplo… y nos nació un Valle, sí, de humildad, respeto, solidaridad y decisión; ¡aprovechen, y el que quiera cosechar, que cultive!”.

Como mismo llegaron, se fueron; Leonel, aún sin saber qué estaba pasando, me confesó entre risas: “Ya yo iba a salir a pelear un poco, por el alboroto”; y estoy segura de que sí pelea; sí, porque más tarde Valeria, alumna del segundo A, me lo confirmó, no sin dejarme claro entre risas que cuando lo hace es muy justo “porque a veces los niños se portan un poquito mal”.

“Aunque el maestro que soy tiene un poco de cada uno de aquellos que me formaron, en la profe Mirta (mi guía de primero a cuarto grado) encuentro muchas de las características que me definen: una persona recta, pero que sabe escuchar y llegar a los niños”, comenta Leonel.

“Soy un poco conservador y tradicional; de esos profes a los que les gusta el orden dentro del aula y que está pendiente de los detalles”; así lo confirma Scarlet, pionera del tercero A: “El profe Leonel es como si estuviera atento todo el tiempo, sabe qué le sucede a cada niño, resuelve los problemas y nadie tiene que preocuparse cuando él está cerca”.

Y como bien ha repetido el joven maestro una y otra vez: “Los niños dicen las cosas tal y como son, si alguien quiere entender lo que pasa a su alrededor que hable con ellos”; por eso, también conversé con Jennifer, Jade, Belinda y Meison, del quinto A, quienes comparten el cariño por su director y el orgullo de que integre la candidatura al Parlamento cubano.

“Para mí está resultando una experiencia maravillosa –expresa el novel nominado por el Distrito dos de Santa Clara–, en primer lugar, por todo el cariño y la confianza que he recibido de mis electores y, en segundo, por la oportunidad de intercambiar con una parte significativa de la población, junto a personas muy importantes como el presidente Miguel Díaz-Canel.

“He ahí la mayor evidencia de la democracia cubana: yo, un joven maestro de la comunidad Polipalo del Consejo Popular Hatillo-Yabú de la urbe capital provincial, tengo las mismas oportunidades que otras personas con más alto rango y reconocimiento para integrar una candidatura y representar al pueblo en la ANPP.

“Tal vez nuestro sistema electoral no sea perfecto, pero no hay otro en el mundo que lo supere en cuanto a transparencia y participación popular”.

Entre risas confiesa que muchos de sus compañeros de estudio lo llaman, asombrados y felices, porque conocen al joven travieso e inmaduro de antaño que hoy asume tanta responsabilidad: “Imagina, ellos no conocen mi faceta de trabajador serio y con fundamento”, afirma con cierta picardía; en aquel tiempo Leonel tampoco sabía responder correctamente la pregunta que el Capitán Osmany le hacía, durante su paso por el servicio militar: “Leonel, ¿serás un buen maestro o serás un maestro bueno?”.

“Yo respondía que sería un maestro bueno, hasta que entendí la lección que me estaba dando; ahora sé que en realidad soy y quiero ser un buen maestro”.

- ¿Cuál es la diferencia entre un maestro bueno y un buen maestro?

“El maestro bueno es indulgente y permisivo, no se busca problemas porque es buena gente; por el contrario, el buen maestro enseña, guía, apoya, exige, corrige, disciplina… pero sin perder la ternura, porque sabe que su obra es una obra de infinito amor”.

- ¿Y cómo debe ser, entonces, un buen delegado/diputado?

“Mi profesión de maestro me ha servido mucho con las nuevas funciones como delegado, porque en la comunidad, como en el aula, tengo personas y familias de todo tipo, quienes me necesitan y esperan cosas de mí.

“Hemos logrado transformar la comunidad, gracias a la integración de los pobladores y el apoyo de empresas ubicadas en el consejo popular (como la Planta de Asfalto) en labores de embellecimiento y recogida de desechos.

“Falta mucho por hacer; lo confirmo cada día cuando, con la cabeza en la almohada, paso revista a los pendientes, cuando algún que otro vecino, de los más exigentes entre los mil seiscientos, me recuerda que una queja continúa sin respuesta; en eso se parecen mucho el buen maestro y el buen delegado: no siempre tienen algo material que ofrecer, pero les sobra amor y sensibilidad para ponerse en todas las pieles y ayudar”.

Tal vez el joven director tenga demasiada humildad para establecer los nexos, pero su colectivo laboral no escatima en verdades; mucho menos José Yeras Pérez, profesor de Matemáticas en la escuela Olga Alonso hace 23 años, a quien la vastísima experiencia le permite afirmar que, en efecto, como dicen los 57 trabajadores y 254 alumnos del seminternado: “Leonel es un buen maestro y, por eso, será un mejor diputado”. /Roxana Soto del Sol, ACN.