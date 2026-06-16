Laboran para restablecer servicio eléctrico en viviendas afectadas por gran avería en Santa Clara

«Producto de la sobrecarga que ocurre después de largas horas de apagón, un cable primario se partió y cayó encima del tendido que va directo a las viviendas, esto ocasionó alto voltaje, que trajo consigo algunos incendios y explosiones en toda la cuadra», explicó González.

Como resultado del incidente, una persona resultó herida, con quemaduras leves, sin peligro para la vida, según refirió Diamela López Valdés, primera secretaria del Partido en Santa Clara.

Ya está en marcha el proceso de cuantificación de los equipos dañados para su inmediata reposición.

En este minuto, se trabaja en la identificación detallada de todas las afectaciones a los equipos, casa por casa, así como en el restablecimiento del servicio a las viviendas que no fueron afectadas, detalló el directivo de la Empresa Eléctrica, al tiempo que explicó que los trabajos incluyen la reposición de instalaciones eléctricas hacia el interior de las viviendas, algunas de las cuales quedaron prácticamente derretidas.

Yudy Peralta Ramos sintió cómo en su casa explotaban las tomas de corrientes y cómo se reventó el contador en medio de una intensa cortina de humo que le nublaba la vista: «A nosotros se nos quemaron los refrigeradores, los televisores, neveras, casi todos los electrodomésticos que no dio tiempo a desconectar», sostiene.

La avería provocó incendios y explosiones en 14 viviendas de la capital villaclareña.

«No habían pasado diez minutos cuanto llegaron las autoridades», cuenta Yudy más calmada, al conocer que le repondrán los equipos dañados. «Nos aseguraron que nos darán todo lo que perdimos y tenemos fe en que así sea».

La integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sanchez Armas, acompañadas por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Santa Clara, visitaron a cada una de las familias damnificadas e indicaron agilizar el censo de cada efecto dañado para reponerlo de inmediato.

Las máximas autoridades villaclareñas visitaron a los vecinos afectados por la avería.

Al cierre de esta información, ya se encuentran laborando puertas adentro de las viviendas fuerzas de la Empresa de Automatización Integral (CEDAI).