La batalla contra el bloqueo, prioridad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (+Audio)

«Estamos enfocados en el enfrentamiento al bloqueo y en ese sentido, nos apoyan amigos de la isla en cualquier parte del mundo. También estamos exigiendo que se nos quite de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual es indignante, porque lejos de ser un país terrorista, Cuba ha sido víctima del terrorismo, incluso el terrorismo auspiciado desde Estados Unidos», expresó González Llort.

La atención a estudiantes extranjeros, fuente natural de los movimientos solidarios es otra de las prioridades del ICAP, dijo su presidente, quien significó que también se fomentan iniciativas que promueven el apoyo a pequeños proyectos de colaboración sobre todo en beneficio de las localidades.

«Esos proyectos no serían administrados por el ICAP, sino por empresas, organismos, instituciones, fundaciones, y nuestro organismo puede contribuir a cristalizar esos proyectos, y viabilizarlos a través de la solidaridad, con el apoyo de los gobiernos locales», enfatizó.

Ante la manipulación de los enemigos de la Revolución y los grandes medios, el Héroe de la República de Cuba expresó que urge buscar alternativas, mostrar nuestras realidades con sus luces y sombras en las redes sociales, articularnos para que salga el mensaje de Cuba y llegue a la mayor cantidad de personas.

Ante un contexto muy difícil, Fernando González convocó a no perder la brújula, porque según opinó «vivimos muchas dificultades, muchas carencias, pero la raíz está en el bloqueo, hay adversidades que irritan, pero no perdamos la perspectiva de valorar los grandes logros de este país, no perdamos esa visión en medio de las dificultades que nos acosan cada día, porque hay mucho por qué luchar y mucho por defender», significó.