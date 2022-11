Katiuska Blanco frente a la historia: «Mis recuerdos de Fidel» (+Audio)

La periodista, escritora, ensayista, muy joven tuvo la suerte, o como ella misma dice, el privilegio, gracias al destino, o quizás por sus virtudes a flor de piel, de convertirse en la biógrafa de Fidel Castro.

Ella, la hija humilde de una familia habanera, asumió el reto, sin perder un ápice de esa humildad y franqueza inalterables que la hacen narrar, emocionada, tantos momentos de dicha y aprendizaje al lado del Comandante.

«Eso lo recibí como un honor, un privilegio, nunca olvidé que cuando estaba frente a él, estaba delante de la historia. Siempre me emocionaba, tuve que estudiar mucho, porque el pensamiento de Fidel es complejo, integrador, siempre consideré que no tenía la formación intelectual que hacía falta para asumir esa responsabilidad, pero lo hice. Estar junto a él me aportó como a los de mi generación, con su ejemplo, su sencillez, aunque estaba frente a la historia, me sentía muy cómoda, por su naturalidad. Sobre todo, siempre le decía la verdad, incluso cuando no sabía algo se lo decía, siempre lo respeté mucho y nunca se me ocurrió decirle algo falso, si no conocía algo, se lo confesaba. Era una cuestión ética», confiesa.

Katiuska es autora de una vasta obra reconocida nacional e internacionalmente por varios títulos de su autoría y que nos acercan desde diversas aristas a la vida y legado del líder de la Revolución. “Después de lo increíble”, “Guerrillero del tiempo”, “Todo el tiempo de los cedros”, “Ángel, la raíz gallega de Fidel”, tienen también esos matices humanos del hombre de carne y hueso al que ella conoció muy bien.

Al respecto declara que «siempre para él lo importante era la tarea a cumplir como revolucionario, la causa por la que había que luchar, sabía de todo, era un hombre del cosmos, pero de la calle, sabía los precios de los alimentos en el mercado, pero también estaba al tanto de los nuevos descubrimientos, la física, la matemática. Era un ser extraordinario».

Durante la presentación en Villa Clara del libro “Fidel”, de la periodista, escritora e investigadora Katiuska Blanco Castiñeira.

Todavía la periodista recuerda emocionada la estatura moral y la ética de un hombre invencible, un hombre de todos los tiempos. Un hombre que renace cada día.

«Siempre me impresionaba cómo él recordaba a sus compañeros muertos en la guerra, al cabo de los años le dolían esas pérdidas. También era justo, firme, decidido, agudo, severo cuando tenía que serlo, pero tenía mucho sentido de la justicia, de la generosidad, era magnánimo hasta con el enemigo, decía que esa era la fortaleza de la Revolución».

Una y otra vez, Katiuska tuvo la oportunidad de estar cerca de Fidel en su ambiente familiar, donde descubrió también al esposo, al padre, al abuelo amoroso, al amigo.

«En los últimos años su estudio era la sala de la casa, tenía una mesita con muchos niveles, donde había hasta recipientes con semillas para sembrar, lo recuerdo vestido muy informal, natural, acompañado por su esposa Dalia, con los hijos y nietos corriendo al lado de él, los juguetes en el piso, cosas que uno no imaginaba, muy apegado a sus escoltas, que eran muy humildes, estudiaba mucho, siempre preocupado por el mundo».

Una interrogante compartimos con esta intelectual cubana: ¿Qué hubiera hecho Fidel en condiciones tan difíciles como las que vive ahora nuestro pueblo? ¿Cómo hubiera actuado? ¿Qué decisiones hubiera tomado para salvarnos y seguir adelante?

«Hubiera actuado de la misma manera a la que enfrentó el periodo especial, con resistencia, con trabajo, decía que se respetaba a los pueblos que enfrentaban al enemigo con altivez, por eso hoy, en cada patriota cubano, en cada revolucionario, en cada dirigente que batalla sin descanso por echar hacia adelante el país, ahí veo vivo a Fidel».