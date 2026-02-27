Jóvenes universistarios apoyan Registro previo al Censo de Población y Vivienda (+Audio)

Estudiantes universitarios villaclareños participan en una tarea de impacto que realiza hoy la sociedad cubana.

Se trata del Registro previo al Censo de Población y Vivienda, lo que devendrá una mirada al fondo habitacional en nuestro país, y otros datos demográficos importantes de la nación.

Karen Sánchez, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas de Santa Clara, ofreció sus consideraciones sobre la trascendencia de esta encomienda.

A propósito, explicó que «este trabajo se hace con un dispositivo móvil, y a todos los muchachos se les asignó un distrito, ellos recogen informaciones sobre viviendas particulares, cuántas personas viven en esos inmuebles, su edad, sexo, nivel de escolaridad, y si en esas casas hay actividades económicas, (por ejemplo, Mipymes, emprendimientos, etc) también cuantas industrias, círculos infantiles, escuelas están en los barrios, entre otros datos».

Por su parte, Odalis Ruíz Pérez, profesora de la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, puntualizó que la tarea se realiza en el momento intermedio, previo al comienzo del segundo periodo lectivo de la Universidad Central.

En ese sentido agregó que «los alumnos están ubicados por distritos, cercanos a sus viviendas, recibieron una preparación previa para cumplir la tarea; recalcamos que la población debe colaborar, la información que se solicita no afecta la privacidad de las personas, se trata de identificar las viviendas en Cuba, qué personas viven allí, esta misión se extiende a los municipios, como parte de la formación de los estudiantes», subrayó.

José Javier Chávez Quintana, estudiante de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, y Enrique Roque Quintero, de Licenciatura en Economía, también están involucrados en esta tarea de impacto en los Consejos Populares donde residen, a partir de una decisión de los organizadores para facilitar el desplazamiento de estos jóvenes, ahora cuando el país sufre del desabastecimiento de combustible.

«Es una tarea trascendental para el gobierno y el país, y entraña una responsabilidad bien grande, hay que trabajar mucho, pero sabemos que podemos hacerlo y obtendremos buenos resultados», dijo Chávez Quintana.

Mientras, Roque Quintero consideró que «desde el punto de vista económico, un censo poblacional es muy importante para un país, sobre todo ahora en Cuba, que vivimos un nuevo escenario, con la emigración, y otros factores económicos, por supuesto, es nuestro deber con la Universidad cumplir y esperar que tenga un efecto positivo, en la economía hay que tener en cuenta los factores demográficos, de ahí que valoremos mucho esta tarea de impacto».

¿Por qué es importante este paso previo o antecedente del censo de población y vivienda? Ante la interrogante, la Directora de la Oficina Nacional de Estadísticas de Santa Clara recalcó que «debido a la situación actual del país necesitamos saber la población que tenemos, cuántas viviendas se dedican a cualquier actividad económica, las características de la población, sexo, edad, color de la piel; el censo del 2012 se realizó con estudiantes, donde logramos el último dato de la provincia y del país, y tuvo buenos resultados, quizás ellos mismos deban apoyar el Censo de Población y Vivienda, y ya este preámbulo forma parte de su preparación, ellos trabajan muy fácil con las nuevas tecnologías, y eso es una fortaleza».

Henry Damián Gómez Fernández y María Carla Rivera Rodríguez, alumnos de las carreras de Pedagogía-Psicología y de Licenciatura en Psicología, agradecieron la confianza depositada en ellos, ahora cuando la Universidad, como el resto del sistema de enseñanza, ha debido tomar medidas para continuar la formación de los jóvenes, aún en un escenario muy complejo.

«Estoy aportando a la sociedad, seguimos activos, y nos satisface mucho colaborar con esta misión que nos han asignado», enfatizó Henry Damián.

María Carla se sumó al diálogo para expresar: «Es una oportunidad, para nuestra carrera que es Psicología, tenemos que trabajar con el público, haré mi mayor esfuerzo por hacerlo de la manera correcta, las personas pueden mostrarse reacias a contestar preguntas, pero confiamos que, con la ayuda de los medios de comunicación, una mayor información, y la explicación cara a cara que reciban las personas, todo fluya bien».