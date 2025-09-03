CMHW
Jóvenes combatientes rinden homenaje al Che y sus compañeros de lucha en Santa Clara

Lisandra Borges Pérez

Miércoles, 03 Septiembre 2025 12:54

Una delegación integrada por 43 jóvenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), del Ministerio del Interior (MININT), de las Escuelas Militares, así como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de varias provincias del país visitaron este miércoles el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara, para rendirle tributo al Guerrillero Heroico, a su Destacamento de Refuerzo y a los combatientes que descansan en el Mausoleo Frente de Las Villas.

En este lugar sagrado de la Patria fueron recibidos por Susely Morfa, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara. 

La dirigente intercambió con los jóvenes y les hizo una caracterización de la provincia. Asimismo, les habló sobre las principales líneas de trabajo y las acciones que se llevan a cabo en el territorio para rescatar y salvaguardar el patrimonio histórico.

A estos 43 jóvenes les correspondió la tarea de reeditar la trayectoria de la Columna #8 Ciro Redondo. Su periplo inició en Granma e incluyó el recorrido por diferentes sitios históricos y de interés de ese territorio y de otras provincias como Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara.

Precisamente, en la ciudad de Marta y el Che concluyó este encuentro con la historia. Los jóvenes agradecieron la experiencia y ratificaron su compromiso con la Revolución y el legado de Fidel, el Che y todos los hombres que hicieron posible los sueños de José Martí.