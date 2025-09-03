Jóvenes combatientes rinden homenaje al Che y sus compañeros de lucha en Santa Clara

En este lugar sagrado de la Patria fueron recibidos por Susely Morfa, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara.

La dirigente intercambió con los jóvenes y les hizo una caracterización de la provincia. Asimismo, les habló sobre las principales líneas de trabajo y las acciones que se llevan a cabo en el territorio para rescatar y salvaguardar el patrimonio histórico.

A estos 43 jóvenes les correspondió la tarea de reeditar la trayectoria de la Columna #8 Ciro Redondo. Su periplo inició en Granma e incluyó el recorrido por diferentes sitios históricos y de interés de ese territorio y de otras provincias como Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara.

Precisamente, en la ciudad de Marta y el Che concluyó este encuentro con la historia. Los jóvenes agradecieron la experiencia y ratificaron su compromiso con la Revolución y el legado de Fidel, el Che y todos los hombres que hicieron posible los sueños de José Martí.