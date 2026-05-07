Villa Clara apuesta por la calidad de servicios turísticos desde la ciencia y la innovación (+Audio)

La Dra. Vivian Martínez de la Vega, directora de la Unidad de Desarrollo e Innovación del Mintur en Villa Clara, aseguró que del 5 de mayo al 5 de junio, se desarrollarán numerosas actividades que se dirigen al fortalecimiento de capacidades en directivos, especialistas y trabajadores y que tributan a la mejora del desempeño ambiental del sector.

Talleres y competencias para profesionales de la gastronomía y la animación turística amenizarán la jornada, que inició el debate con la conferencia magistral sobre reducción de la huella de carbono en la restauración.

Entre otros temas que se incluyen en la propuesta figuran: la coctelería sin alcohol, la cocina de aprovechamiento en el bar y la sostenibilidad como tendencia en los servicios turísticos.

Las sedes que servirán de plataforma para su desarrollo resultan el Hotel Central, el Hotel Santa Clara Libre, la Bodeguita del Medio y la Empresa Campismo.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se prevé además la realización del acto central en saludo a la efemérides en el Hotel América.

Mientras, el 18 de junio, Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, se realizará una competencia de coctelería sostenible y una exposición culinaria, espacios que desde ahora dejan la invitación abierta para transformar el turismo desde la ciencia y la conciencia.