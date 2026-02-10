Intercambian máximas autoridades de Villa Clara con pobladores del municipio de Ranchuelo

Frente al parque infantil del poblado, llamó a cambiar la imagen del entorno para un disfrute pleno de las niñas y los niños.

«Aquí no vamos a detenernos», unidos tenemos que trabajar muy duro para rehabilitar la bodega, el mercado, el punto de venta de la agricultura, el Sistema de Atención a la Familia (SAF), que hoy más que nunca, necesita el acompañamiento de todos los factores del municipio», subrayó.

En este sentido, la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas, en franco intercambio con la gente en la bodega, llamó a articular voluntades, buscar la participación de toda la comunidad con el propósito de concretar el autoabastecimiento de granos, viandas y proteína; esa responsabilidad además de ser de todos, es de la Empresa Agroindustrial Municipal del territorio.

«Hacen falta todas estas manos y las voluntades de gente muy trabajadora como el joven que ahora asumió la carpintería», enfatizó la máxima autoridad gubernamental en predios villaclareños al referirse Yuniel Oses Díaz, un muchacho que ahora trabaja en la confección de ataúdes, una labor muy sensible, como él mismo reconoce.

Antes de finalizar el encuentro, la secretaria y la gobernadora, aseguraron a los moradores de "10 de Octubre" que muy pronto regresarían para celebrar allí la reapertura del parque y constatar el avance de cada una de las indicaciones que inciden directamente en bienestar del pueblo.

Por su parte, Guillermo Quintero García, director de la Empresa Agroindustrial Ranchuelo, dijo que ya se han instalado cinco kilovatios en la sede administrativa y se trabaja en la colocación de otros 50 en el matadero, gracias a la colocación de modernos sistemas fotovoltaicos.

Ello permite la soberanía energética de la losa sanitaria, lo cual se traduce en beneficio para el poblado, donde habitualmente se vende picadillo de res y otros derivados.

Con anterioridad, Morfa González y Sánchez Armas dialogaron con trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos del territorio.

«Es el momento de entre todos, poder unir fuerzas más que nunca para servir a los ranchueleros. ¡Cuánto pueden aportar los proyectos de desarrollo local, las Mipymes estatales y privadas, a personas en situación de vulnerabilidad!, ¡Cuánto podemos aportar al balance de alimentos del municipio!», fue ese el principal objetivo de un encuentro que derivó en acciones concretas de cubanas y cubanos que hoy siguen combatiendo sobre retos inmensos.