Instalan sistemas fotovoltaicos en policlínicos de Encrucijada (+Audio)

El montaje inició el sábado en el Policlínico Abel Santamaría Cuadrado, ubicado en la cabecera municipal, donde se instaló un sistema diseñado para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las áreas esenciales.

El doctor Yasmany Ibáñez Sarduy, director general de Salud en el territorio, explicó a CMHW que se trata de un equipamiento de tecnología renovable, compuesto por nueve paneles solares y un banco de dos baterías con capacidad de almacenamiento que permitirá garantizar una generación constante de energía.

Según detalló, el sistema asegurará la funcionabilidad de áreas estratégicas, como la sala de terapia intensiva, el cuerpo de guardia, enfermería y los laboratorios, servicios que requieren estabilidad eléctrica para su correcto desempeño.

De igual forma, este domingo comenzará la instalación de un equipo similar en el policlínico Gregorio Pedroso, en el consejo popular de Calabazar de Sagua. Esta institución, aunque no cuenta con sala de terapia intensiva, ofrece prestaciones similares, lo que permitirá respaldar un mayor número de áreas asistenciales.

El directivo destacó el apoyo solidario de formas de gestión no estatal, que han contribuido a la adquisición e instalación de estos sistemas de energía renovable, en función de proteger a los sectores más necesitados y garantizar un servicio de mayor calidad a la población.

Las autoridades sanitarias prevén, en una etapa posterior y en dependencia del comportamiento del consumo, ampliar la cobertura hacia otras áreas. No obstante, reconocen que servicios como Estomatología demandan equipamientos de mayor potencia, debido a los altos picos de consumo eléctrico de sus tecnologías.

Con la incorporación progresiva de la energía solar al sector sanitario, Encrucijada fortalece su capacidad de respuesta ante contingencias energéticas y avanza hacia un modelo más sostenible en la prestación de servicios de salud.