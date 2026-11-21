Esta acción constituye un paso previo a la instalación de un sistema fotovoltaico que asegure su funcionamiento ininterrumpido.

Ernesto Yander Torres Matos, uno de los líderes de Eléctrica Total, explicó que después de esta primera etapa se conectarán sistemas similares en Circunvalación y Paseo La Paz, una iniciativa que llegará de forma paulatina a los semáforos principales de la ciudad.

Días atrás concluyó la fase de prueba del primer semáforo donado por este emprendimiento villaclareño, que promueve el compromiso social de los nuevos actores económicos y participa de manera activa en el cambio de matriz energética en objetivos estratégicos de la geografía central.

En el ámbito de las comunicaciones, junto a la Dirección Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba se trabaja en el montaje de la primera parada tecnológica de la provincia. Esta ofrecerá energía fotovoltaica a la radiobase del Consejo Popular "Base Aérea", de Santa Clara, según informó Reinaldo Andino González, también líder de Eléctrica Total.

El ensamblaje de la moderna estación, que solo tendrá puertos USB para la carga de equipos ligeros, se complementa con la instalación de luminarias solares a la entrada de esa localidad y con un sistema de dos inversores de 6,5 kilovatios (kW), 32 paneles y tres baterías de 15 kW de almacenamiento en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, con el objetivo de garantizar las comunicaciones en ese enclave.

Andino González señaló que a todos los sistemas de inversores se les incorporó un control horario y uno magnético que automatiza el encendido y apagado. De ese modo, si debe garantizarse batería durante un período de ocho horas, a las 2:00 de la mañana el equipo entra en descanso, con la carga al 25 por ciento, para reconectarse a las 10:00 de la mañana.

Dentro de la misma estrategia de aprovechamiento de fuentes renovables, se trabaja en la transformación de antiguas cabinas telefónicas que, bajo el sello de Eléctrica Total, funcionarán próximamente como puntos de carga en el Parque Vidal de Santa Clara.