Innovadores villaclareños reafirman liderazgo obrero en "Soluciones Cuba"

Soluciones Cuba resulta una exposición que se realiza en el contexto de las celebraciones previas al XXII Congreso de la CTC, como uno de los aportes fundamentales de sus innovadores y racionalizadores.

La muestra ha tenido gran impacto no solo por generalizar experiencias asociadas al ahorro y la sustitución de importaciones de los diferentes actores económicos, sino también por devenir propuesta pensada para el pueblo.

La secretaria general de la CTC en Villa Clara Maglin del Sol Martínez explicó que la EXPOANIR constituye el esfuerzo de un pueblo que no se rinde ante inhumanas presiones y amenazas.

Insistió en seguir identificando potencialidades para la comercialización de productos exportables, como fertilizantes, carbón, tabaco, miel de abeja y ají chileno, y celebró la participación de sectores del polo investigativo del territorio, sobre todo los relacionados con semillas de alimentos clave, como la papa, el café, la incursión en los cítricos y otros de gran demanda por parte de nuestro pueblo.

También están presentes los trabajadores de Etecsa y las comunicaciones con nuevos proyectos para brindar un servicio a la población con más calidad, que responden a varios componentes de medición para mantener transmisiones a pesar de los desafiantes momentos que atravesamos por la situación electroenergética.

La dirigente sindical mencionó, además, a las mujeres creadoras, el sistema de ciencia de las brigadas técnicas juveniles, el sistema de fórum de ciencia y técnica, la Federación, los Comités de Defensa de la Revolución y de todos los sectores que se suman al programa de trabajo Villa Clara con Todos.

En la exposición participan proyectos de desarrollo local, trabajadores por cuenta propia, mipymes y representantes de diversos encadenamientos, como la industria de materiales de la construcción, cuyo esfuerzo garantiza el 40 % de su materia prima.

Robinson Abel Pérez Fernández, presidente del Comité de la ANIR de la Empresa Eléctrica de Villa Clara, presentó varias innovaciones de gran impacto para la población.

Explicó que estuvieron presentando tres trabajos; uno de ellos —el premio de mayor impacto del año anterior de la empresa— consiste en la modernización de la subestación La Moza, una instalación de vital importancia ubicada en el municipio de Manicaragua y encargada de recibir la energía que se genera en la hidroeléctrica Hanabanilla para distribuirla hacia los circuitos priorizados de la provincia.

Pérez Fernández detalló que cada vez que llovía, todos los circuitos se disparaban y traían afectaciones a la población.

Ante esta situación, se le dio la tarea al grupo de innovación del Centro de Operaciones de la Empresa Eléctrica de modernizar y buscar una solución a esa subestación.

La obtención de los relés que se encontraban dañados —y que provocaban estos disparos solo con la lluvia— debían ser importados y a precios muy elevados.

Sin embargo, con recursos que se encontraban en los almacenes de la propia empresa, los trabajadores, ingenieros y especialistas del Centro de Operaciones modernizaron todo el sistema.

Hoy, gracias al ingenio de estos obreros, la subestación La Moza, en Manicaragua, se encuentra automatizada y funcionando.

Los innovadores villaclareños reafirman así el liderazgo de la clase obrera frente al asedio del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, demostrando que la creatividad, la solidaridad y el compromiso patriótico son las principales armas para vencer las dificultades.