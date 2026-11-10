Inició en Villa Clara 63 Jornada Nacional de Seguridad Vial

El encuentro, efectuado en el parque Leoncio Vidal, de Santa Clara, fue propicio para reconocer a niños premiados en concursos de tránsito a instancia provincial y nacional.

Foto de la autora.



Fueron estimulados choferes que por más de 10 ó 20 años no tienen accidentes del tránsito, medios de prensa y organismos como Cultura y Educación por su labor de prevención contra las colisiones en la vía.

Foto tomada de Facebook.

Similar distinción tuvo el sistema integrado de urgencias médicas y Taxis Cuba, por citar algunas. Los presentes quedaron admirados ante la actuación cultural, con papel protagónico de los niños.

La actividad fue encabezada por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; y el coronel Orelvis Hernández Puig, delegado del MININT a esta instancia.

Foto: Henry Omar Pérez

Del 9 y hasta el 20 de noviembre tiene lugar esta jornada bajo el lema "Por la Seguridad de nuestros hijos, conduzca con el corazón".