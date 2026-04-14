Inicia pago correspondiente al mes de abril a más de 134 mil jubilados en Villa Clara (+Audio) 

Fernández insistió en que el pensionado tiene la facilidad de emitir un documento con su firma para autorizar a un familiar o vecino a cobrar su chequera, para ello, aclaró, «solo deben presentar el carné de identidad de ambos en las entidades pagadoras».

Odalys Gómez, directora de BANDEC en la provincia, aseguró que disponen del efectivo en bóvedas para el pago a los jubilados, así como el servicio de caja extra en todos los ventanillos para no detener ese acto ante la falta de fluido eléctrico.

El director del Banco Popular de Ahorro Yosvani Morales ratificó que siempre le pagarán al pensionado el ciento por ciento del dinero correspondiente al mes.