Inicia jornada de la prensa en Villa Clara con homenaje a Martí y a Fidel 

La evocación al Héroe Nacional y al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el año de su Centenario, guió la tradicional peregrinación, desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Villa Clara, hasta el Parque de los Mártires en la capital provincial.

Fidel Castro nos instó en el concepto de Revolución a tener la convicción profunda de que «no existe fuerza en el mundo capaz de destruir la fuerza de la verdad y de las ideas», y al clausurar la conferencia internacional martiana del 2003 expresó: «frente a las armas sofisticadas y destructoras con que quieren amedrentarnos y someternos a un orden económico y social mundial injusto, irracional e insostenible: ¡sembrar ideas!, ¡sembrar ideas! y ¡sembrar ideas!».

Así, el pensamiento de Fidel, profundo discípulo del Apóstol, nos inspira y nos convoca en la presente jornada, todavía tenemos que escribir, cronicar y hacer junto a la gente humilde de esta tierra que jamás se rinde.

Antes de concluir el tributo del gremio periodístico villaclareño al más universal de los cubanos, Roxana Soto del Sol, presidenta de la Upec en Villa Clara, anunció que el Premio Provincial por la obra de la vida "Roberto González Quesada" correspondió este año a Hilda Georgina Cárdenas Conyedo, periodista de Telecubanacán y del sistema de Cultura en el territorio, colaboradora de la radio villaclareña, quien ha dedicado toda su vida profesional al abordaje del acontecer cultural con disímiles reconocimientos.

De igual manera, la máxima representante del gremio en la provincia puntualizó algunas actividades de la jornada por el día de la prensa cubana, entre las que figuran un encuentro de colegas que dieron cobertura a diferentes acontecimientos con la presencia del líder de la Revolución cubana Fidel Castro, asimismo, encuentros con mujeres periodistas, con profesionales de los medios que atienden los temas científicos y culturales, entre otros.

También se dieron a conocer los Premios "Ifraín Sacerio" por la obra del año, y los premios "Mario Rodríguez Alemán" a los mejores trabajos periodísticos del 2025, mientras que se realizará la graduación del Diplomado de Periodismo que concluyó a finales del pasado año.

Premios "Ifraín Sacerio Guardado" por la obra del año 2025:

El jurado de Periodismo Impreso y Agencia, Ciberperiodismo, e Investigación Científica estuvo presidido por Minoska Cadalso Navarro, actual gestora de redes de la Editora Vanguardia, excelente periodista de la provincia y ganadora del Premio Roberto González Quesada por la obra de la vida en 2020, e integrado por otros dos miembros de los medios del territorio.

Por su parte, el jurado de Periodismo Radiofónico, Periodismo Audiovisual y Comunicación Gráfica estuvo presidido por la doctora Grettel Rodríguez Bazán, jefa de la Disciplina Periodismo Radiofónico y Audiovisual en la carrera de Periodismo de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas y reportera del canal Telecubanacán, e integrado por otros dos miembros de los medios del territorio.

Categoría Periodismo Impreso y Agencia:

Yadán Crecencio Galañena León, reportero de la corresponsalía provincial de la Agencia Cubana de Noticias.

Según consta en el acta del jurado, el fallo responde a la publicación, por parte del autor, de más de 100 trabajos de diversos géneros periodísticos durante 2025, donde destaca el valor humano de cada historia, la contrastación de fuentes y el dominio de los recursos periodísticos que conforman el mensaje; dentro de la muestra enviada, sobresalen «Villa Clara en la búsqueda de la luz al final del túnel», «La sonrisa de Leo: una historia de miedo, lucha y esperanza», «Semilla, fruto y flor: tres generaciones que siembran futuro» y «Entre hierros también pueden producirse alimentos».

Categoría Periodismo Radiofónico:

Oscar Salabarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde en el territorio.

Según consta en el acta del jurado, el fallo responde a la laboriosidad durante el año, la magistralidad en el uso de los recursos sonoros y la ardua investigación periodística demostrada en la publicación en 2025 de más de 200 trabajos de diversos géneros, dentro de los que sobresalen el magistral documental «La primera autodefensa de Fidel», y la serie testimonial cargada de sensibilidad y humanismo «Razones para la esperanza».

Categoría Periodismo Audiovisual:

Mariley García Quintana, reportera del canal Telecubanacán.

Según consta en el acta del jurado, el fallo responde al trabajo sistemático durante el año, la diversidad de géneros periodísticos construidos y la pluralidad temática abordada en la publicación en 2025 de más de 80 trabajos, dentro de los que sobresalen «Acompañar a Fidel: la mayor responsabilidad de mi vida», «La bandera cubana en Guáimaro fue villareña» y «San Juan de los Remedios: 510 años de cultura y leyendas».

Categoría Ciberperiodismo:

Oscar Salabarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde en el territorio.

Según consta en el acta del jurado, el fallo responde a la publicación, por parte del autor, de varios géneros periodísticos durante 2025, donde destaca el manejo de fuentes disímiles, la inmediatez en la construcción de la noticia y la confluencia de recursos multimediales; dentro de la muestra enviada, sobresalen «En Remedios explotan los colores», «Ajetreo constructivo en el tren blindado» y «No se reportan pérdidas de vidas humanas en incendio de grandes proporciones en Camajuaní».

Categoría Comunicación Gráfica:

Alfredo Martirena Hernández, humorista gráfico e ilustrador de la Editora Vanguardia.

Según consta en el acta del jurado, el fallo responde al valor artístico del dibujo para prensa impresa y digital, así como el uso de la crítica socio-política.

Categoría Investigación Científica:

Yadán Crecencio Galañena León, reportero de la corresponsalía provincial de la Agencia Cubana de Noticias y profesor de la Universidad de Cienfuegos.

Según consta en el acta del jurado, el fallo responde a la contundencia de una propuesta investigativa que aporta objetividad a las valoraciones académicas y profesionales sobre la calidad del discurso periodístico; se trata de años de investigación que dieron lugar a su tesis doctoral "Propuesta teórico-metodológica para la determinación de indicadores de calidad del discurso periodístico cubano", defendida en la Universidad de La Habana en diciembre de 2025.