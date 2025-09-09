Inicia en Villa Clara consulta del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo

El encuentro piloto contó con una gran representación de los trabajadores de la Empresa de Materiales de la Construcción de la provincia y sirvió como escenario para un intercambio profundo y enriquecedor. En él, se analizaron los aspectos más relevantes del documento, con el objetivo de enriquecerlo y lograr una norma jurídica que responda a las realidades actuales del país y garantice los derechos de los trabajadores.

A la cita asistieron además Idalsi Fabré Machado, miembro del Buró Provincial del Partido; Maglin del Sol Martínez, secretaria S de la CTC en el territorio y juristas especializados para acompañar el debate.

Durante las intervenciones, los trabajadores de la Empresa de Materiales de Construcción expresaron sus criterios, inquietudes y sugerencias sobre diversos artículos del anteproyecto, que quedaron recogidas en acta oficial para su procesamiento posterior.

Fernando Echerri Ferrandiz, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en Villa Clara, aclaró que los planteamientos enfatizaron sobre la importacia de integrar resoluciones referentes a los trabajadores de los Proyectos de Desarrollo Local (PDL) —que no aparecen en el código—, que el pago de la garantía salarial pueda efectuarse por seguro y por las utilidades de las empresas.

Se acordó, además, la simplicación del comité de expertos, prever el servicio social por dos años, desaparecer el término de trabajador de confianza y dejar el término designado y que la reubicación laboral de los egresados sea a los 45 días.

Este proceso de consulta, que se extenderá por todo el país hasta el próximo 30 de noviembre, constituye una muestra de la participación activa del pueblo en la construcción de las leyes que regirán el futuro del país.

