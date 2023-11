Informan sobre proceso de matrícula para el curso 2024 en la Universidad Central

Curso por Encuentro y Curso a Distancia: del 3 al 5 de enero del 2024

Curso Diurno: Del 8 al 12 de enero del 2024

La matrícula se efectuará en cada una de las Facultades y Centros Universitarios Municipales donde se estudia la carrera o programa de formación.

¿Qué documentos deben presentarse para la matrícula?

Carné de identidad en buen estado.

Tres fotos tipo carnet, todas iguales y actuales.

Documento que acredita ser graduado de nivel medio superior.

Los varones (del curso diurno) deben acreditar su situación del Servicio Militar Activo

Otras especificidades importantes

Los documentos que se aceptan para acreditar el nivel medio superior vencido son: Título de Bachiller o la Certificación de Estudios Terminados. En ambos casos se debe presentar original y copia (el original se devuelve al estudiante).

Para la identificación de la situación ante la defensa de los varones (del Curso Diurno) es necesario que usted conozca los siguientes elementos:

En el caso de los varones deben acreditar su situación respecto al cumplimiento del Servicio Militar Activo (SMA).

Los estudiantes varones diferidos APTOS FAR entregarán el original de la “Boleta para los licenciados del SMA que se incorporan a los CES”, expedida por la Unidad Militar donde cumplió el SMA.

Los estudiantes varones diferidos NO APTOS FAR deben entregar la evaluación del cumplimiento de la tarea socialmente útil realizada, firmada y acuñada por la Comisión de Ingreso Provincial.

Los estudiantes varones NO APTOS FAR que ingresan SIN SER DIFERIDOS deben presentar el Anexo 1 (lo otorga el Comité Militar) y la Resolución de la Comisión de Reclutamiento que declara al estudiante no apto FAR. Para su matrícula deberán aparecer en los listados emitidos por las FAR y que estarán en las Facultades.